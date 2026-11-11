El oficialismo quiere una nueva ley de farmacias en Neuquén: qué cambiaría para pacientes y empresas en la provincia de Neuquén

Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura hace unas semanas -y ya comienza a tratarse en comisión- con el objetivo de modernizar la normativa vigente para el sector farmacéutico de Neuquén y adecuando su funcionamiento al avance de la digitalización que ha promovido, entre otras cosas, el uso extendido de las recetas virtuales.

La iniciativa fue presentada por siete diputados aliados o integrantes del oficialismo del gobernador Rolando Figueroa, encabezados por el legislador de Avanzar, Francisco Lépore. También firmaron Mercedes Tulián, Verónica Lichter, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN); Matías Martínez, Luz Ríos y Yamila Hermosilla (Comunidad).

Farmacias: reglas hechas desde Neuquén

El expediente aspira a dotar a Neuquén de sus propias reglas de juego en la materia. Entre los principales objetivos están mejorar la capilaridad de la atención farmacéutica en todas las ciudades.

Otro punto importante en la normativa propuesta es la reglamentación de los botiquines para habilitar en aquellas ciudades donde no se encuentre ningún profesional farmacéutico, asegurando el acceso de medicamentos sin perder el control de la calidad de los medicamentos entregados ni la trazabilidad de los mismos. Así se jerarquizaría a los Técnicos en Farmacias formados en los institutos terciarios de la provincia.

Los considerandos son claros al respecto: «La Provincia no puede quedar sujeta a definiciones ajenas ni a la incertidumbre de posibles acciones judiciales. Nos corresponde fijar nuestras propias reglas, con certeza y con una mirada sanitaria clara».

Su objetivo central es «regular el ejercicio de la profesión farmacéutica, reglamentando la producción, elaboración, fraccionamiento y comercialización de medicamentos, drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, elementos de diagnóstico, productos médicos, y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana o animal para uso veterinario en la Provincia del Neuquén».

Este proyecto está en línea con la impronta de gestión del Gobierno provincial de defensa de los profesionales y emprendedores neuquinos, regulando la propiedad de la farmacia, y promoviendo la actividad comercial en la provincia.

En caso de aprobarse, la aplicación de la ley será obligatoria para los establecimientos públicos, privados, mixtos, de seguridad social, de obras sociales, mutuales o gremios en la provincia. El cumplimiento efectivo estará a cargo del ministerio de Salud.

Entre los mayores cambios figura la definición que se hace de los profesionales farmacéuticos, para quienes se determina como requisito contar con un título y estar incluidos en el registro único de profesionales de salud.

Además considera a la farmacia como un establecimiento sanitario que presta un servicio esencial, «destinado a satisfacer necesidades de la población, cualquiera sea la naturaleza de su titular».

El proyecto establece que la preparación de recetas y la dispensa de medicamentos se realizarán exclusivamente en farmacias habilitadas, incluidos los de venta libre. Para el retiro de los productos indica que cuando este sea efectuado por un tercero en nombre del paciente titular de la receta, serán válidas como «autorización la delegación de una autorización o credencial digital del paciente, el token digital u otros mecanismos equivalentes que admite la normativa de receta electrónica».

Podrán obtener una habilitación de una farmacia, profesionales farmacéuticos debidamente acreditados, personas físicas, que cuenten con un profesional farmacéutico como director técnico, sociedades de comandita simple, integradas por al menos un Profesional farmacéutico, sociedades Colectivas y sociedades de responsabilidad limitada, que cuenten con un profesional farmacéutico como director técnico debidamente matriculado. En todos los casos, profesionales, personas físicas y socios integrantes de sociedades, deberán acreditar residencia y domicilio fiscal en Neuquén en los últimos cinco años.

Los solicitantes, socios y administradores, a su vez, no podrán tener sanciones vigentes ni bajas de habilitación. Tampoco podrán funcionar farmacias cuya titularidad corresponda a sociedad anónimas ni a otras personas jurídicas no previstas, sin perjuicio de las habilitaciones existentes.

El articulado también fija una distancia mínima de 400 metros entre los establecimientos habilitados o los que estén en trámite para comenzar a funcionar. Regulando las distancias entre las farmacias sirve para evitar la concentración en los centros de las ciudades, de esta forma se logra una atención del sistema de salud con mejor distribución.

Este punto es fundamental para organizar el gran crecimiento demográfico de la provincia de Neuquen; y una necesidad de ordenamiento que ya se manifestó en varias ciudades como Cutral Co y San Martin de los Andes, que en los últimos meses legislaron la cuestión de la distancia a partir de ordenanzas municipales.

Medicamentos vencidos y directores técnicos

En las farmacias se podrán depositar medicamentos vencidos o en desuso de origen domiciliario. La disposición final será determinada por la autoridad de aplicación de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Tanto las farmacias como las droguerías, eslabón del sector que también resultaría alcanzada por la normativa, deberán trabajar bajo la organización de un director técnico.