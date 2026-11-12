Río Negro se prepara para adjudicar las obras de las rutas 22 y 151: cuáles son los tramos que repararán

El Gobierno de Río Negro se prepara para avanzar con las contrataciones de las cuatro obras previstas sobre las rutas nacionales 22 y 151. El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, confirmó a Río Negro que tres de los procedimientos ya están en proceso de adjudicación. El restante, correspondiente a Puente 83, quedó desierto por lo que la Provincia abrió una segunda convocatoria para recibir ofertas esta semana.

“Seguramente la próxima semana vamos a estar firmando los contratos”, afirmó el titular del organismo.

El acta de preadjudicación del 6 de noviembre detalla que dos de las propuestas fueron desestimadas por incumplimientos en la documentación presentada. La tercera, por $3.428.815.522 (unos US$ 2,18 millones), fue considerada onerosa porque superaba en un 35,35% el presupuesto oficial actualizado, fijado en $2.530.507.853 (unos US$ 1,61 millones). Por ese motivo, se declaró desierto el primer llamado.

Qué obras de urgencia hará Río Negro en la Ruta 22 y 151

El Gobierno de Río Negro y Nación firmaron a finales del mes pasado las actas de toma de posesión parcial de más de 300 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151.

Una de las intervenciones con mayor volumen de trabajos será sobre la Ruta Nacional 151, entre el yacimiento Medanito, en cercanías de Catriel, y el límite con La Pampa. En ese sector, la Provincia ya comenzó la semana pasada a realizar tareas de bacheo en frío con personal y maquinaria de Vialidad Rionegrina, como parte de los trabajos de emergencia. La nueva contratación contempla la colocación de 47.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica, una superficie que equivale aproximadamente a siete kilómetros de ruta.

Para esta contratación se presentaron tres ofertas. Ribeiro SRL cotizó $3.945.575.463 (US$ 2,51 millones); CECO SA, $4.146.465.627 (US$ 2,64 millones), e Ingeniería y Arquitectura, $4.308.953.737 (US$ 2,74 millones). La propuesta más económica fue la primera.

En la Ruta 151, la Provincia ya comenzó la semana pasada a realizar tareas de bacheo en frío con personal y maquinaria de Vialidad Rionegrina. Foto: gentileza.

Según el relevamiento de Vialidad Rionegrina, el sector comprendido entre los kilómetros 120 y 140 presenta un deterioro crítico, con deformaciones, baches y banquinas descalzadas. Los trabajos incluirán el fresado de la carpeta existente, bacheo superficial y reconstrucción de los laterales de la calzada. El plazo de ejecución previsto es de 90 días.

Otro de los sectores que recibirá mejoras está sobre la Ruta 22, desde el puente sobre el río Colorado hasta la intersección con la Ruta Nacional 251. Allí se colocarán 8.700 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica, se realizará el fresado de otros 16.000 metros cuadrados y se repararán 3.700 metros cuadrados mediante bacheo superficial.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Para esta obra se presentaron Ingeniería y Arquitectura, con una oferta de $2.057.853.164 (US$ 1,31 millones); Ribeiro SRL, con $2.216.836.986 (US$ 1,41 millones), y Oriente Construcciones SA, con $2.419.622.780 (US$ 1,54 millones). El plazo de ejecución establecido es de 90 días.

La tercera intervención comprende el tramo de la Ruta 22 entre Choele Choel y Chichinales, donde se trabajará sobre 113,7 kilómetros. Las tareas tendrán especial atención en los sectores entre Chimpay y Chelforó, que concentran los deterioros más profundos del pavimento.

En este caso, las ofertas fueron de Secosa SA, por $3.989,2 millones (US$ 2,54 millones); Ribeiro SRL, por $4.124,5 millones (US$ 2,63 millones), y CN Sapag, por $4.216,4 millones (US$ 2,69 millones).

Por último, en Puente 83, los trabajos abarcarán unos 14 kilómetros entre Fernández Oro y Cipolletti. El proyecto incluye la recuperación de la calzada principal, las colectoras, las bases granulares, las banquinas y la señalización. Tras quedar desierto el primer procedimiento, la Provincia publicó una segunda convocatoria para recibir nuevas ofertas esta semana.

Puente 83: qué trabajos se harán sobre la Ruta 22

La intervención prevista para el sector de Puente 83, sobre la Ruta Nacional 22, comprende el tramo ubicado entre los kilómetros 1.202 y 1.215, en jurisdicción de Cipolletti. El proyecto contempla una intervención sobre aproximadamente 13 kilómetros, con tareas destinadas a recuperar las condiciones de circulación y mejorar el estado de la calzada.

Uno de los trabajos principales será el fresado de 30.173 metros cuadrados de pavimento, con una profundidad de entre tres y cinco centímetros. Esta tarea permitirá retirar las capas deterioradas o deformadas para preparar la superficie antes de colocar el nuevo asfalto.

El pliego también prevé la colocación de 26.628 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de 14.000 metros cuadrados de bacheo superficial. Estas reparaciones apuntan a corregir los sectores dañados y recuperar una superficie de rodamiento más uniforme.

A su vez, se realizará la recomposición de 5.851,88 metros cuadrados de base granular, una tarea que permitirá recuperar la estructura del pavimento en los puntos donde sea necesario. El plazo de ejecución establecido es de 90 días corridos, contados desde el primer replanteo de la obra.