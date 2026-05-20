Fernando Banderet sobre el impacto de Vaca Muerta: «Añelo va a quintuplicar la densidad poblacional hacia 2031»

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, participó este miércoles 20 de mayo en la 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO. El jefe comunal habló sobre el impacto del boom energético en el desarrollo exponencial habitacional y de infraestructura desde corazón de Vaca Muerta.

Para iniciar, Banderet contextualizó que hace dos años y medio la localidad de Añelo contaba con 5400 habitantes aproximadamente, mientras que en la actualidad supera las 12 mil personas radicadas en la zona.

«Es muy difícil poder desarrollar una ciudadanía y acompañar la infraestructura básica necesaria y evitar cualquier tipo de conflicto social», indicó.

Banderet dijo que en la tarea de ordenamiento urbano participa tanto el municipio como la provincia y las operadoras privadas instaladas en la ciudad.

«Añelo lo primero que tenía que hacer es generar un ordenamiento territorial», acotó Banderet y se refirió a la cuestión de asentamientos, a lo que mencionó que además de las oportunidades habitacionales, también tuvieron que trabajar para que las familias obtengan un desarrollo social.

Banderet comentó que el Estado municipal era extremadamente deficiente cuando asumió, por lo que el año 2024 fue «muy duro» que se logró atravesar a través de la articulación público-privada.

Para ejemplificar, dijo que cuando ingresó a la intendencia había 1800 metros lineales de asfalto, mientras que a la actualidad sumaron más de 70 cuadras de pavimento. «Hay que fundar prácticamente una ciudad nueva», sentenció.

Además de obras, Banderet sumó que al desarrollo de la ciudad también implicar mejorar el acceso a la salud y educación, y en este sentido destacó el impacto del Instituto de Formación de Añelo y las carreras terciarias financiadas por el ámbito privado: «Para que los jóvenes no se vayan de la localidad».

Foto: Florencia Salto.

El intendente declaró que Añelo «fue creciendo como pudo con lo que pudo», por lo que era imperioso formalizar un «plan estratégico» que abra caminos para inversiones y generar desarrollo.

«Añelo hacia el 2031 va a quintuplicar practicamente la densidad poblacional que tiene hoy en día», apuntó con respecto a la planificación de la ciudad y agregó que, si bien son «datos alarmantes», el Estado tiene «que visualizar y ser promotor de la infraestructura básica para que no se desborde».

Obras, empresas y planificación: el crecimiento exponencial de Añelo

Banderet relató que cuando asumió había 50 empresas registradas en la localidad, mientras que al día de hoy hay casi 500 empresas radicadas en el Parque Industrial. «305 estan con la licencia comercial al día, y más de 40 empresas todavía no registran su unidad comercial», precisó.

A esto, agregó que antes el corazón de Vaca Muerta no tenía acceso a gas natural, por lo que destacó el rol de YPF y la Provincia en las obras para la nueva planta reductora de gas con una capacidad «que se multiplica por ocho hoy y se va a multiplicar por casi 10 más entre octubre y noviembre de este año a fin de año si se termina este gasoducto».

Banderet declaró que pasará de 15 mil a 150 mil metros cúbicos tras la conclusión de la obra, mientras que a futuro planean expandirlo a 400 mil metros cúbicos de gas. «No es un parche momentaneo, sino pensando en el crecimiento», sentenció.

Foto: Florencia Salto.

El intendente también habló sobre la licitación de un nuevo acueducto y una planta potabilizadora, en donde proyectan unos mil metros cubicos que abastecerán, en principio, parte de la meseta.

Por otra parte, Banderet contabilizó que se adjudicaron más de 600 lotes para vecinos, se lanzaron 300 viviendas para créditos hipotecarios; y que el nuevo proyecto de urbanización también cuenta con nuevas bicisendas, el desarrollo del paseo costero, nuevo equipamiento para el parque transmotor municipal, más plazas, una nueva comisaría, y centros de infantes.

A la par también avanza el sector privado con escuelas, la construcción del primer shopping y nuevos supermercados. «Hay una uferte apuesta del privado en el crecimiento de la ciudad», definió.

Banderet sobre el 2027: «La ciudadanía va a decidir su mejor candidato»

El intendete de Añelo fue consultado sobre el año electoral que se viene en el 2027, a lo que respondió que «la ciudadania va a decidir su mejor candidato o quien es la persona que va a liderar. Falta tiempo, estamos con el ordenamiento de la ciudad».

Banderet aseguró que no tienen «ambición» de quedarse por tiempo indefinido en el municipo, ya que es consciente sobre la «fecha de vencimiento», y concluyó: «Creo que la ciudadanía debe tener credibilidad».