De la cordillera al norte, Neuquén lidera el verano turístico

El verano 2026 empezó a escribirse mucho antes de enero. Se gestó en decisiones de inversión, en promoción sostenida y en una elección cada vez más clara de quienes vacacionan: quedarse cerca, redescubrir la provincia y apostar por destinos que combinan naturaleza, identidad y experiencias auténticas. El resultado fue contundente: $45 mil millones en ingresos turísticos en apenas la primera quincena del año.

Con una ocupación promedio del 75%, Neuquén superó en siete puntos porcentuales a la misma etapa de 2025 y confirmó una tendencia que ya se insinuaba: no solo crecieron los destinos clásicos, también emergieron nuevos protagonistas.

En la cordillera, Villa Traful fue el símbolo del verano perfecto, con ocupación plena. Pero no estuvo sola. San Martín de los Andes alcanzó el 80%, Villa La Angostura llegó al 83% y Villa Pehuenia–Moquehue registró un 94%, uno de los mayores crecimientos interanuales de la provincia.

Más al norte, lejos de los circuitos tradicionales, Chos Malal mostró que el turismo también se expande cuando hay promoción y servicios: 15% más de ocupación que el verano pasado, con hosterías completas y un perfil de visitantes que busca tranquilidad, paisaje y cultura local.

Una de las claves del verano fue el turismo de cercanía. Neuquinos y neuquinas eligieron quedarse en la provincia, con estadías más cortas pero más frecuentes. El promedio fue de 4,5 días, suficiente para mover economías locales, generar empleo temporario y sostener servicios.

La combinación de precios competitivos, programas de beneficios y una agenda cargada de eventos culturales, deportivos y fiestas populares terminó de consolidar la elección. En muchos pueblos, cada fiesta fue mucho más que una celebración: fue ocupación hotelera, mesas llenas y trabajo para emprendedores.

Destinos que crecieron con identidad

Otros puntos del mapa también mostraron números sólidos. Caviahue–Copahue alcanzó el 70%, Aluminé llegó al 65%, el Alto Neuquén promedió 60% y la ciudad de Neuquén marcó 55%, con un crecimiento sostenido del turismo urbano y de eventos.

En total, más de 65 mil turistas recorrieron la provincia y se contabilizaron más de 250 mil pernoctes. Detrás de esos números hay historias concretas: familias que abrieron sus cabañas, guías que sumaron salidas, feriantes que vendieron más y pueblos que volvieron a sentirse elegidos.

¿Dónde fueron los $45 mil millones?

El impacto económico se distribuyó en alojamiento, gastronomía, transporte, excursiones, comercio local y actividades recreativas. Cada peso circuló varias veces en las localidades, reforzando al turismo como uno de los motores económicos más importantes de Neuquén.

La inversión no fue solo privada. Hubo promoción sostenida, cuidado del entorno natural y un mensaje claro a quienes visitan: no hacer fuego y usar el agua de manera responsable, en una provincia donde el 87% de los visitantes llega por sus recursos naturales.

Las reservas para la segunda quincena promediaron el 60%, con una demanda espontánea que podría sumar otro 20%, y con la tercera semana de enero y Carnaval como picos históricos.

El verano deja una señal clara: Neuquén no depende de un solo destino. La provincia diversificó su propuesta, fortaleció regiones históricamente menos visitadas y consolidó una identidad turística que combina naturaleza, cultura y cercanía.