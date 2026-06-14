Puerto Pirámides, el pequeño pueblo patagónico que compite en el mundial y es un santuario natural único en el planeta

La puerta de Península Valdés. Con apenas 500 habitantes permanentes, el pueblo es la principal puerta de acceso a uno de los santuarios naturales más importantes del planeta. Fotos: www.puertopiramides.gov.ar.

Mucho antes de que las ballenas se convirtieran en las dueñas del paisaje, antes de los binoculares apuntando al mar y de las lanchas que salen cada mañana desde la playa, hubo una inmensa mancha blanca que cambió para siempre el destino de Península Valdés.

A fines del siglo XIX, cuando este rincón de Chubut era apenas una inmensidad de viento, arbustos bajos y horizontes interminables, la Salina Grande apareció como una promesa económica en medio de la estepa. En una época en la que la sal era indispensable para conservar alimentos y abastecer mercados, su explotación impulsó una obra tan ambiciosa como impensada: un ferrocarril que transportara el mineral desde el corazón de la península hasta la costa.

Las vías avanzaron 34 kilómetros sobre un territorio donde hasta entonces reinaba el silencio. Con ellas llegaron obreros, talleres, galpones, viviendas precarias y una actividad frenética que alteró para siempre la vida de la región. A la sombra de aquel tren salinero se consolidó Puerto Pirámides, bautizado por las singulares formaciones rocosas que aún hoy custodian la costa desde lo alto de los acantilados.

Las estancias de la península permiten conocer la tradición rural patagónica entre ovejas, esquilas y extensiones infinitas de estepa.

Más de un siglo después, el tren ya no existe y la sal dejó de ser el motor económico del lugar. Sin embargo, el pueblo conserva algo de aquella esencia pionera. Su historia está escrita por familias de productores ovinos, pescadores artesanales, trabajadores rurales y vecinos que aprendieron a convivir con uno de los escenarios naturales más extraordinarios de la Patagonia.

Esa memoria fue precisamente la que intentó rescatar el proyecto «Circuitos identitarios y turísticos de Península Valdés», desarrollado en 2020. A través de entrevistas a pobladores, cartografías sociales, microdocumentales y programas radiales, la iniciativa recuperó relatos, lugares y experiencias que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad. De allí surgieron recorridos temáticos vinculados con la vida de campo, las antiguas viviendas, el mar y las instituciones que marcaron la historia de Puerto Pirámides.

Pero si algo distingue a este pueblo es su capacidad de convivir con la naturaleza sin perder escala humana. Con apenas unos cientos de habitantes permanentes, Puerto Pirámides se transformó en la puerta de entrada a uno de los santuarios naturales más importantes del planeta.

Pingüinos, lobos marinos, guanacos y maras conviven en uno de los paisajes más emblemáticos del área protegida.

Península Valdés ocupa cerca de 888.000 hectáreas de estepa, acantilados, golfos y ambientes marinos. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1999 por albergar ecosistemas fundamentales para la conservación de especies amenazadas. A esa distinción se sumaron luego los reconocimientos de la Convención Ramsar, la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y la declaración como Reserva de Biosfera.

Cada año, más de 340.000 visitantes llegan hasta aquí atraídos por una biodiversidad excepcional. La mayoría lo hace para ver a la ballena franca austral, que entre junio y diciembre utiliza las aguas protegidas de los golfos Nuevo y San José para aparearse, parir y criar a sus ballenatos. Sin embargo, reducir Puerto Pirámides a las ballenas sería injusto.

A pocos kilómetros del pueblo, Punta Pirámides alberga una importante colonia de lobos marinos de un pelo. Más al norte, Caleta Valdés reúne pingüinos de Magallanes, elefantes marinos, guanacos, maras y ñandúes en uno de los paisajes más impactantes de la península. Y en Punta Norte ocurre uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta: las orcas que se varan intencionalmente sobre la playa para capturar a sus presas.

La UNESCO declaró a Península Valdés Patrimonio de la Humanidad por la importancia de sus ecosistemas y su biodiversidad única.

También están las salinas, enormes depresiones ubicadas por debajo del nivel del mar donde el agua adquiere tonalidades rosadas gracias a pequeños crustáceos llamados Artemia salina. Y la Isla de los Pájaros, cuya silueta recuerda inevitablemente al dibujo de la boa que se tragó un elefante inmortalizado por Antoine de Saint-Exupéry en «El Principito».

En las playas cercanas al pueblo todavía sobreviven rincones silenciosos como Piedra Guacha, Los Molinos y Las Cuevas, donde los atardeceres tiñen los acantilados de colores imposibles. Más adentro, las estancias permiten conocer la vida rural patagónica entre ovejas, perros pastores, esquilas y enormes extensiones de campo.

Todo ese patrimonio natural y cultural es el que hoy busca proyectar a Puerto Pirámides hacia una nueva etapa. La localidad fue seleccionada entre las ocho candidatas argentinas al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una distinción que reconoce a los pueblos que logran preservar su identidad mientras desarrollan un turismo sostenible.

El resultado se conocerá en diciembre de 2026. Mientras tanto, Puerto Pirámides sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: convivir con el viento, las mareas y las ballenas.

Comenzó la temporada de las ballenas

El martes, Chubut dio inicio oficial a la Temporada de Ballenas 2026 con una jornada que combinó anuncios, homenajes y obras de infraestructura pensadas para fortalecer el desarrollo turístico de Península Valdés.

Las actividades comenzaron con la inauguración del nuevo acceso asfaltado a El Doradillo, uno de los pocos lugares del mundo donde la ballena franca austral puede observarse desde la costa a escasos metros de distancia. Más tarde, el acto central se realizó en Puerto Pirámides, donde autoridades provinciales, empresarios y referentes del sector turístico encabezaron la apertura formal de una nueva temporada.

Con el objetivo de incentivar las visitas durante los primeros meses, las empresas de avistaje anunciaron que mantendrán hasta el 31 de agosto las tarifas vigentes de la temporada pasada y ofrecerán un descuento del 50% para residentes hasta el 9 de julio.

Cada invierno y primavera, las aguas de los golfos Nuevo y San José reciben a las ballenas francas australes que llegan para reproducirse y criar a sus ballenatos.

La emoción llegó con el homenaje a los pioneros del avistaje embarcado. Al cumplirse 40 años de las primeras excursiones realizadas en junio de 1986, Malena y Axel Schmid recibieron una distinción en reconocimiento a la trayectoria de su padre, Jorge Schmid, uno de los impulsores de una actividad que con el tiempo se transformó en símbolo turístico de Chubut y en una referencia internacional del turismo de naturaleza.

Madres con crías, cortejos y saltos forman parte de las escenas que pueden observarse durante la temporada de ballenas, que se extiende hasta diciembre.

Las excursiones tienen tarifas unificadas entre las distintas empresas prestadoras.

Durante junio, julio y agosto, el valor es de 150.000 pesos para adultos y 75.000 pesos para niños de entre 4 y 12 años. Desde septiembre, cuando aumenta la presencia de madres con crías y crece la demanda turística, las tarifas pasan a 195.000 pesos para adultos y 97.500 pesos para menores.

A estos valores se debe sumar el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés. La entrada para residentes nacionales tiene un costo de 15.000 pesos, mientras que los niños de 6 a 11 años, jubilados y pensionados abonan 7.500 pesos.

Puerto Pirámides busca ingresar al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, que distingue a los pueblos que preservan su identidad y promueven un turismo sostenible.

La actividad turística se desarrolla bajo estrictas normas que regulan las distancias de observación, los tiempos de permanencia y la cantidad de embarcaciones autorizadas.

Cómo llegar y dónde dormir en Puerto Pirámides

En Avión: Los Aeropuertos mas cercanos son el de Puerto Madryn a 100km y Trelew a 160km.

En la terminal de omnibus de Puerto Madryn utilizar el servicio de transporte directo Mar y Valle que sale todos los días. Aerolíneas Flybondi

En Auto: Por la Ruta nacional N° 3 hasta el cruce con la Ruta provincial N° 2 y de allí directo.

En la ruta al ingresar a la península, puede encontrar animales sueltos, como guanacos, maras, choiques, ovejas, entre otros, conduzca con precaución.

Alojamiento Todo disponible en el www.puertopiramides.gov.ar/alojamientos-2/