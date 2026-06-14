Recuperaron tres camiones robados en Neuquén tras un operativo en Cipolletti: buscan el cuarto vehículo

Los vehículos fueron ubicados por investigadores durante recorridas realizadas en distintos sectores de Cipolletti.

Tres camiones que habían sido robados de un predio de Neuquén capital fueron recuperados durante un procedimiento realizado por personal del Departamento Sustracción Automotores de la Policía del Neuquén en la ciudad de Cipolletti. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia por la sustracción de cuatro unidades y un vehículo particular.

El operativo se desarrolló luego de diversas tareas de relevamiento y verificación realizadas por los investigadores en distintos sectores del barrio Ferri. Como resultado, los efectivos lograron ubicar tres de los camiones buscados en inmediaciones de las calles San Luis y Las Margaritas.

Una investigación iniciada tras el robo de cinco vehículos

De acuerdo con la información oficial, la causa comenzó luego de que se denunciara el robo de cuatro camiones marca Dongfeng, modelos Captain T 515 y Captain 310, todos de color blanco y sin patentar. Junto con esas unidades también fue sustraída una camioneta Volkswagen Tiguan, dominio KXB209.

Los vehículos habían sido robados de un predio ubicado sobre calle Tronador al 400, en la ciudad de Neuquén.

A partir de esa denuncia, personal especializado inició distintas tareas investigativas para determinar el posible recorrido de las unidades y establecer su ubicación.

El hallazgo en barrio Ferri

Durante los recorridos efectuados en Cipolletti, los investigadores localizaron tres de los camiones denunciados como robados. Las unidades se encontraban en la zona de calles San Luis y Las Margaritas, en el barrio Ferri.

Además, sobre la caja de uno de los vehículos recuperados se encontraron tres baterías de gran tamaño y dos medianas, elementos que también fueron secuestrados en el marco de la investigación.

Tras el hallazgo, se realizaron las diligencias judiciales correspondientes para preservar los vehículos y avanzar con las pericias necesarias.

Continúan las tareas para encontrar el resto de los elementos sustraídos

La investigación sigue en marcha con el objetivo de determinar las circunstancias del robo y localizar la cuarta unidad que aún permanece desaparecida, además del vehículo Volkswagen Tiguan sustraído junto a los camiones.

Fuentes policiales indicaron que las tareas investigativas continúan bajo la órbita del Departamento Sustracción Automotores, mientras se analizan distintos indicios recolectados durante el procedimiento para avanzar en el esclarecimiento del hecho.