De los Andes al Atlántico: Río Negro despliega una oferta para Semana Santa histórica y multidestino

La provincia de Río Negro se posiciona este 2026 en el centro de la escena turística argentina con una propuesta que ha logrado integrar sus cuatro identidades: cordillera, estepa, valle y costa en un corredor de experiencias que este año busca integrar su oferta multi producto.

El rugir de la Cordillera: Chocolate y colores asombrosos

San Carlos de Bariloche recibirá la Fiesta Nacional del Chocolate del 2 al 5 de abril con una apuesta que tiene al rey dulce como protagonista y en esta edición suma espectáculos y mapping en el Centro Cívico con el lago Nahuel Huapi de fondo.

En la calle Mitre, el desafío artesanal se mantiene firme: se espera que más de 200 maestros chocolateros superen el récord mundial elaborando una barra de chocolate que busca superar su propio récord mundial de 220 metros de longitud.

Mientras tanto, a pocos kilómetros, El Bolsón complementará la oferta andina los sabores y paisajes de la Comarca del Paralelo 42, con el lúpulo y las frutas finas como protagonistas y el novedoso Festival de Trufas. A todos sus atractivos, la localidad de la Comarca Andina le suma para esta Semana Santa el Circuito Astronómico, una variada oferta gastronómica especial para Pascua, el Festival de Trufas y la 12ª edición del Trail Cabeza del Indio.

Comallo: El despertar de los gigantes en la Estepa

Uno de los puntos más altos de esta Semana Santa será, sin dudas, la inauguración oficial del Paleoparque Comallo. Situado en el corazón de la Región Sur, este centro de interpretación de 1,5 hectáreas representa un hito para el turismo científico en el Cono Sur.

El parque relata la historia de los últimos 30 millones de años de la Patagonia con su insignia: Kelenken, el «ave del terror» más grande de la historia, cuyos restos fósiles fueron descubiertos en la zona. Con estaciones de interpretación y réplicas hiperrealistas a escala natural, Comallo se convierte en un nuevo destino final, integrando la mística de la estepa con el rigor de la paleontología de nivel mundial a tan solo una hora de San Carlos de Bariloche.

Vinos de clima frío y sabores del Golfo

En el corazón del Valle, los Caminos del Vino se consolidan como una experiencia que expresa identidad, paisaje y producción. Con la vendimia aún presente, bodegas históricas y propuestas boutique en General Roca, Cipolletti y Choele Choel invitan a descubrir Pinot Noir y Merlot que llevan la impronta del Valle: clima frío, suelos nobles y una tradición vitivinícola que define su carácter único.

Cada copa habla del territorio y de quienes lo trabajan. La experiencia se profundiza en el Museo de la Sidra y el Vino, un espacio que resguarda la memoria productiva de la región y pone en valor el hacer del Valle, conectando historia, cultura y futuro en cada recorrido.

Hacia el este, la costa atlántica propone un cierre de temporada vibrante. Las Grutas siempre ofrece su encanto costero, fauna y sabores del mar. Y Viedma, es un punto atractivo de paseos históricos, caminatas y disfrute de su rio, con una oferta costera de ambientes únicos.

Llega el Festival del Viento a El Cóndor

Del 2 al 5 de abril el Balneario El Cóndor se transformará en el escenario natural más impactante de la Patagonia. El IV Festival del Viento 2026 promete cuatro días de adrenalina, despliegue visual y cultura frente al mar.

Este año, el cielo será el lienzo para los «Gigantes del Viento», un show continuo de barriletes colosales que garantiza postales inolvidables para toda la familia. Para quienes buscan emoción, el programa explota con competencias de alto nivel.

Kitesurf: Se llevará a cabo el Campeonato Patagónico Big Air, reuniendo a los mejores exponentes del país en saltos acrobáticos. Carrovelismo: Acción y velocidad extrema recorriendo las extensas arenas de la villa marítima.

La magia comienza el jueves 2 de abril en un marco histórico: el Faro de Río Negro. Sobre los acantilados, el ensamble de vientos de la Filarmónica de Río Negro dará inicio oficial al evento mientras los primeros barriletes gigantes ganan altura.

La propuesta no se detiene al caer el sol. Paseo Gastronómico: Una selección de foodtrucks y carpas con productos regionales para saborear lo mejor de la gastronomia rionegrina.

La Noche del Viento: El sábado 4, los locales gastronómicos del balneario se unen en un circuito artístico y de sabores único.

Gran Cierre Dominical: El domingo 5, el festival se despide con una Paella Gigante a cargo de FEHGRA y un cierre artístico que promete ser histórico.

El Festival del Viento es una celebración de la vida sana, el respeto por la naturaleza y la identidad cultural. El Cóndor espera a los visitantes para ser protagonistas del evento más colorido de la Patagonia