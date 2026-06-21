De Vaca Muerta a la agroindustria: el apoyo a la producción

«La riqueza que genera Vaca Muerta se invierte cada vez con más fuerza sobre otros sectores de la economía neuquina», es la premisa con la que se presentó el programa “Neuquén Productivo”, una batería de políticas públicas para financiamiento, ventajas impositivas y aportes, que destinará más de 4.000 millones de pesos al acompañamiento de más de mil productores y al fortalecimiento de la agroindustria.

La iniciativa se apoya en la idea central que sostiene la actual gestión: «ordenar las cuentas públicas para que los recursos del Estado puedan llegar donde más se necesitan«. Tras recibir una provincia con elevados niveles de endeudamiento, el gobierno avanzó en un proceso de saneamiento financiero que hoy permite destinar más fondos a la producción, la generación de empleo y el desarrollo de nuevas oportunidades para quienes viven y trabajan en el interior neuquino.

Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa destacó el esfuerzo realizado para sanear las cuentas públicas como paso necesario para asistir al sector productivo. “Trabajamos para incrementar nuestros ingresos y reducir la deuda que heredamos, y hoy nos consolidamos como la provincia con mayor autonomía financiera del país”, aseguró el mandatario.

Según se explicó, “Neuquén Productivo” reunió herramientas de financiamiento, incentivos fiscales, asistencia técnica e infraestructura destinadas a fortalecer la actividad agroindustrial y promover nuevas inversiones. La propuesta apunta a consolidar una economía más diversa, donde los recursos extraordinarios provenientes de la actividad hidrocarburífera impulsen también al campo, las pequeñas empresas, el turismo y los sectores productivos que generan arraigo en cada localidad.

Uno de los ejes principales es el fortalecimiento del acceso al crédito para productores y emprendedores. A través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), el IADEP y el Centro PyME-ADENEU, se mantienen líneas especiales para la compra de maquinaria, infraestructura productiva, modernización tecnológica y capital de trabajo. Además, programas como «Más Pymes, Más Futuro» ya permitieron movilizar inversiones por más de 21 millones de dólares para impulsar la innovación y ampliar la capacidad productiva de empresas neuquinas. A través de estas herramientas, 151 MiPymes neuquinas accedieron a financiamiento por USD 21 millones ($29.400.000.000)

La estrategia también contempla el acompañamiento frente a las dificultades que enfrenta el sector. El Plan Provincial de Mitigación de Impactos por Sequía alcanzó a $4.578 millones con 1.783 beneficiarios directos. En este marco, 121 productores recibieron asistencia por $226.432.500 ejecutados y se brindó refugio a 4.800 animales mediante el Programa de Refugios.

Asimismo, en el marco de la actividad ancestral y cultural de trashumancia se invirtieron en este mismo marco 249 millones en infraestructura estratégica, se otorgaron 143 créditos para traslado de hacienda, y fueron $237 millones invertidos. También se sumó el programa de Fondos Rotatorios con 104 organizaciones rurales, alcanzando a 1.088 familias y con una inversión de $488 millones de pesos.

Por otra parte, agregaron que «el subsidio provincial al consumo eléctrico para productores agroindustriales, es una medida que contribuye a reducir costos y fomentar el agregado de valor en origen». «Con programas de promoción de inversiones como Invierta Neuquén, el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y una fuerte apuesta al desarrollo regional, la Provincia hace que la transformación económica impulsada por Vaca Muerta tenga un impacto concreto en la vida cotidiana de los neuquinos. Los resultados son evidentes: los recursos generados por el petróleo y el gas se convierten en más producción, más empleo y más oportunidades en cada rincón de Neuquén», concluyeron.