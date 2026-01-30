Suena el timbre del primer día de clases, sin embargo la actividad educativa nunca cesó. Empezó durante los recesos, en edificios en obra, en aulas virtuales abiertas en diciembre, con docentes que acompañan trayectorias y decisiones políticas que buscan que ningún estudiante quede afuera del sistema. En Neuquén, la educación se construye en forma permanente.

Durante 2025, una de las prioridades fue sostener las trayectorias educativas, especialmente en las escuelas técnicas. A través del programa FinEs Tec, más de 300 estudiantes lograron egresar, luego de años de interrupciones o materias pendientes. La iniciativa alcanzó a 876 personas en total en todas las regiones y se sostuvo con fondos provinciales, tras el retiro del financiamiento nacional.

Detrás de esos números hay historias de jóvenes y adultos que volvieron a intentarlo, con tutorías pedagógicas, aulas virtuales y docentes que acompañaron materia por materia. En paralelo, 466 estudiantes de EPET y EPEA recibieron apoyo en 75 asignaturas, reforzando la idea que transitar con éxito la escuela también es una política pública.

El trabajo continúa durante el verano en período estival. Desde el 15 de diciembre y hasta el 15 de febrero, el programa Educación Activa el Verano mantiene abiertas las aulas para que quienes adeuden materias puedan avanzar y no perder el vínculo con la escuela.

Escuelas que se preparan cuando no hay alumnos

Mientras las y los estudiantes no habitan las aulas, las escuelas se transforman en espacios de obra. Con una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos, el ministerio de Educación lleva adelante un plan integral de mantenimiento y mejoras edilicias en toda la provincia.

Se limpian tanques, se revisan cloacas y desagües, se corrigen instalaciones eléctricas, se mejora la iluminación y se desmalezan patios. Pero también se encaran intervenciones profundas, pensadas para resolver problemas estructurales y avanzar en accesibilidad y seguridad, especialmente en edificios antiguos.

En la capital y el interior, los trabajos se multiplican con intervenciones integrales en cubierta de techos, recambio de aberturas, mejoras sanitarias, cocinas renovadas, patios recuperados y playones deportivos que vuelven a ser espacios seguros para el juego y la actividad física.

Menos tráileres, más escuelas

Uno de los cambios más visibles es el retiro progresivo de aulas tráiler. En Chos Malal, por ejemplo, se sacaron 25 dispositivos de la escuela primaria N°225, que funcionaban como aulas y sanitarios desde 2023. La obra de ampliación permitió recuperar espacios definitivos y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Al inicio de la gestión, el sistema educativo tenía 700 tráileres. Hoy esa cifra se redujo a 569, y seguirá bajando a medida que se inauguren nuevas obras. No es solo una cuestión edilicia: es equidad educativa.

Volver a estudiar también es un derecho

El programa FinEs permitió que cientos de neuquinos finalizaran sus estudios secundarios en 2025. Con una modalidad virtual que amplió el alcance territorial, la Provincia asumió el 80% del financiamiento, garantizando salarios docentes y la continuidad del programa.

Para muchos adultos, terminar la escuela fue saldar una deuda personal y familiar. Para el Estado, fue una decisión clara: nadie queda afuera por falta de oportunidades.

La educación también se garantiza con previsibilidad. Por eso, el Consejo Provincial de Educación aprobó el Calendario Escolar Situado 2026–2027, definiendo fechas, períodos y recesos para todos los niveles y modalidades, urbanas y rurales.

El CES no es un trámite administrativo: es la herramienta que ordena el sistema, permite planificar obras, organizar equipos docentes y asegurar el cumplimiento de los días de clase.