Sol de Mayo venció a Santamarina y volvió a la zona de clasificación en el Federal A

Sol de Mayo le ganó 3 a 2 a Santamarina en Viedma. (Foto: Pablo Leguizamón)

En un domingo con los tres representantes regionales del Federal A en cancha, el que aportó los goles fue Sol de Mayo al vencer 3 a 2 a Santamarina en Viedma.

El Albiceleste volvió al triunfo después de cuatro fechas y recuperó su lugar en los puestos de clasificación de la zona 4.

La tarde no comenzó bien para el Albiceleste ya que los tandilenses abrieron el marcador rápido, a los 6 minutos, con un cabezazo de Matías Labaroni.

Con algo de fortuna, Sol lo empató luego de un remate de Santiago Jara que se desvió en Luciano Domínguez y entró. El equipo de Diego Galván fue por más y enseguida se puso 2 a 1 con un gol de Fernando Valdebenito.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Santamarina lo empató en el arranque del segundo tiempo con un anticipo de Nicolás Igartúa pero Sol volvió a reaccionar rápido y marcó el tercero antes de los 5′ en una buena jugada de Santi Jara.

El Albiceleste aguantó el resultado y sumó una victoria clave para trepar al cuarto puesto y volver a los puestos de clasificación. La próxima fecha visitará a Alvarado en Mar del Plata.

El otro que le sacó provecho a la fecha fue Kimberley que venció 1 a 0 a Germinal y trepó al segundo puesto. Además, Guillermo Brown – Alvardado y Círculo Deportivo – Villa Mitre terminaron 0 a 0.