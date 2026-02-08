Manzana 2026: nueva edición de una Fiesta con arraigo cultural

1- Concurso de Ideas Emprendedoras | Viernes 20/02 | Escenario Mayor “Carlos Soria”

Es una actividad que busca dar a conocer y visibilizar el potencial de la zona. Este año se recepcionaron 60 proyectos de diferentes localidades del Valle, de los cuales fueron seleccionados los ocho que participan del Concurso.

Los emprendimientos elegidos abarcan temáticas variadas: fabricación de piezas y revestimientos, reutilización y reciclado de plástico para transformarlo en accesorios, productos y mobiliario, elaboración de barritas de cereales, producción de leña ecológica, construcción de tambores, y elaboración de cosmética y aromatizantes, entre otros.

Todos ellos cumplimentan con al menos uno de los valores requeridos en la convocatoria: TRIPLE IMPACTO (emprendimiento que cumple en forma simultánea con los requisitos ambientales, económicos y sociales); VALOR AGREGADO EN ORIGEN (entendido como el desarrollo del proceso productivo de principio a fin localmente); INNOVACIÓN (uso de nuevas tecnologías, diversificación de productos, reformulación de técnicas tradicionales); TECNOLOGÍA 4.0 (soluciones enfocadas en la automatización, datos en tiempo real e interconectividad) y REVALORIZACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL.

Las ideas/proyectos que participan este año son:

– AIRE CONCRETO (General Roca)

– TERRA (Lamarque)

– ECOLIGHT (Mainqué)

– DE LA PEPA (General Roca)

– DECO KLART (Fernández Oro)

– LA CASA DE LAS ROSAS (General Roca)

– CUMPÁ TAMBORES (General Roca)

– SIGO AROMAS – “Alma de Manzana” (General Roca)

Al igual que en ediciones anteriores, los proyectos ganadores serán elegidos por el público. Podes participar con tu voto en este link.

Las ideas emprendedoras más votadas recibirán premios en efectivo para seguir invirtiendo en su desarrollo, además de darse a conocer en forma masiva. La ganadora recibirá $2.000.000, mientras que la segunda $1.500.000 y la tercera $850.000.

La participación del público también tiene premio: se sorteará un viaje a para dos personas a Buenos Aires con entradas a un recital, entre todos los que participen con su voto de la elección del proyecto ganador. La fecha límite para votar es el jueves 19 de febrero.

2- Premiación Tria Cross de la Manzana | Viernes 20/02 | Escenario Mayor “Carlos Soria”

Con más de 150 atletas inscriptos, se viene un nuevo capítulo del gran evento deportivo TRIA CROSS, a realizarse el domingo 15 de febrero en el Área Natural Protegida Paso Córdoba. Una prueba combinada desafiará una vez más a transitar las disciplinas de natación, MTB y running, con un circuito que pondrá a prueba a los y las deportistas en un entorno natural inigualable.

Competidores de diversas ciudades se sumarán a esta propuesta que ya es un clásico de la FNM: Fernández Oro, Cipolletti, Allen, Neuquén, Villa Regina, Plottier, Cervantes, Plaza Huincul, Cutral Co, Conesa, Centenario, Jacobacci, Balsa Las Perlas, Choele Choel y Roca, entre otras. Quienes resulten ganadores y ganadoras, serán reconocidos y premiados durante el desarrollo del primer día de la fiesta.

3- Manzana Skatepark | Viernes 13 y Sábado 14/02 | Pista Municipal de Skate

El desafío deportivo BMX & Skate Jam Session “Manzana Skatepark” que tuvo su primera edición el año pasado, volvió para quedarse. La pista municipal ubicada en el Paseo del Canal Grande, sobre calles Gelonch y Maipú, vuelve a recibir a skaters y riders de todo el país que se suman a esta compe llena de buena onda. Ya está confirmada la presencia de competidores de Neuquén, Centenario, Bariloche, Cutral Co, Cipolletti, Villa Regina, Ushuaia, Córdoba, Pinamar, Mendoza, Bahía Blanca y Roca.

Con inscripción gratuita aún abierta, cada participante deberá completar el formulario web disponible en este link. Fecha límite: jueves 12 de febrero, a las 12 horas.

4- Reconocimiento a Palistas Roquenses – Viernes 20/02 | Escenario de la Producción

Este 2026 se cumplió la 50° edición de la Regata Internacional del río Negro, y el Municipio de Roca homenajeará a palistas roquenses que, a lo largo de los años, participaron de esta tradicional competencia, representando a la ciudad con esfuerzo, compromiso y pasión por el canotaje. Su participación ha contribuido a mantener viva una tradición deportiva que forma parte de la identidad roquense.

5- Concurso del Peso de La Manzana | Sábado 21/02 | Escenario Mayor “Carlos Soria”

Cada concursante elige una manzana, estima su peso y luego la lleva a la balanza: quien más se aproxime al peso exacto gana un Auto 0 km; mientras que el segundo puesto se ganará una Moto 0 km.

Ya se puede completar el cupón para el sorteo de concursantes, que se realizará el viernes 20 de febrero y se publicará ese mismo día en el sitio web del Municipio de Roca, indicando listado completo de titulares y suplentes.

Cupón OnLine:

El cupón para participar del sorteo de participantes se completa en forma on-line. Las personas interesadas en participar deben cumplimentar los siguientes pasos:

1- Seguir al Municipio de Roca en sus redes sociales de Instagram y/o Facebook

2- Compartir en redes sociales la publicación del Municipio de Roca sobre la FNM2026

3- Completar el cupón on line ingresando a https://fnm.generalroca.gob.ar/

Además, para aquellas personas que no tienen acceso a internet y/o que no tienen redes sociales y quieren participar, se dispondrá una urna en el Municipio para depositar allí el cupón físico.

6- Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo | Domingo 22/02 | Escenario Mayor “Carlos Soria”

Con el objetivo de valorizar y visibilizar el esfuerzo y dedicación que muchas personas en el Alto Valle han volcado a la producción frutícola, cada edición de la Fiesta distingue un grupo de historias de vida. Un momento emotivo para conocer a los hombres y mujeres que con su granito de arena aportaron al crecimiento de la principal actividad productiva de la región.

Un homenaje que propone la misma comunidad y que luego evalúa la Comisión de Estudios Históricos, de acuerdo a trayectoria y antecedentes. Los reconocidos de este año son:

– Andrea Fajardo;

– Julio Diez;

– José «Pepe» Barría;

– Eduardo Ottone;

– José Eduardo «Lalo» Reyes;

– Juan Martín Vidiri;

– Ricardo Sánchez;

– CET 17

– Cooperativa Mujeres de Oro en Acción Ltda.

7- Concurso de Embaladores

La destreza de las y los participantes es un show que se podrá disfrutar sábado 21 y domingo 22 de febrero desde las 21 hs. en el Escenario de la Producción. Esta propuesta tiene como objetivo darle valor y relevancia a un trabajo que es un eslabón importante dentro de la producción local y regional.

La competencia busca poner a prueba la velocidad y prolijidad con que trabaja el embalador y el objetivo es completar una caja empapelando cada manzana, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de errores. El jurado que estará a cargo de controlar las cajas cada noche estará integrado por representantes de las principales instituciones y empresas relacionadas a la producción de manzana.

Cada embalador, en las categorías damas y caballeros representará a un Galpón de Empaque donde trabaja, incluyendo empresas locales y de otras ciudades del Alto Valle y Valle Medio. La final se llevará a cabo el domingo 22 y los tres primeros puestos de cada categoría ganarán: una Moto 0 Km (para el primero), una bicicleta (segundo) y una orden de compras por $500.000 (tercero).

Con 50 embaladores y embaladoras ya inscriptos, se transitan los últimos días de inscripción para el certamen de este año. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos pueden inscribirse vía llamada al teléfono fijo 0298-4423195, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

• Aprender jugando en el Circuito de Producción

Cosechar en una mini chacra, manejar un mini tractor, embalar en un mini empaque, dibujar tu propia marca de fruta y elaborar jugos de manzana, es parte de la propuesta para que chicos y chicas sean protagonistas del circuito productivo de la manzana. Estará disponible el Viernes 20, sábado 21 y domingo 22, a partir de las 18 horas, en el ingreso por calle Tronador, frente al sector de expositores.

• Muestra “Fiesta Nacional de la Manzana y sus reinas” en el Museo Vintter

Ya está habilitada y se exhiben fotografías y atributos de las ex Reinas de la Manzana, como eran la capa, la banda, el cetro y la corona; así como también la historia de la eliminación del concurso de belleza, y su reemplazo por el Concurso de Ideas Emprendedoras, invitando a una reflexión sobre la evolución del rol de la mujer en el marco de la Fiesta.

Estará disponible de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, y sábados de 17 a 20 horas, en el Museo Lorenzo Vintter, esquina Buenos Aires y Artigas. Entrada libre y gratuita.