Neuquén achica cada vez más la brecha digital en las aulas

La tecnología empieza a ocupar cada vez más espacio en las aulas neuquinas. Con una política que combina inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación docente, el Gobierno provincial avanza con el Plan Pehuén, una iniciativa que ya distribuyó cerca de 20 mil computadoras en establecimientos educativos de distintas localidades. El objetivo es que las oportunidades de aprender, crear y acceder al conocimiento no dependan del lugar donde cada estudiante viva.

En las últimas jornadas, 115 instituciones de diferentes regiones recibieron 6.719 notebooks, 708 tablets, 79 pantallas interactivas, 34 impresoras 3D y 260 carros de carga. Se trata de una inversión que apunta a transformar las condiciones cotidianas de enseñanza y aprendizaje, incorporando herramientas digitales tanto para estudiantes como para docentes.

El equipamiento garantiza igualdad de oportunidades para los estudiantes; al respecto, el gobernador Rolando Figueroa manifestó: “Queremos llegar a todas las escuelas con el equipamiento para achicar la brecha digital, que un chico de Nahueve aprenda lo mismo que un chico de Neuquén”.



Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema educativo provincial. Explicó que, después de priorizar las inversiones en infraestructura escolar, el Gobierno avanzó con la compra y distribución de tecnología mediante un mecanismo articulado con Naciones Unidas.

En ese sentido, puso en valor el proceso de adquisición y la magnitud de la inversión: “Se hizo, desde su anuncio en noviembre del año pasado, en un proceso que garantiza transparencia, imparcialidad y volumen”. También señaló que se trató de “una compra de 17 mil millones de pesos”, cuyo volumen requirió un mecanismo de contratación acorde con la dimensión del programa.

Pero el Plan Pehuén no se limita a entregar computadoras. La propuesta busca que cada escuela cuente con recursos tecnológicos para desarrollar nuevas experiencias educativas, con acompañamiento pedagógico y participación activa de los docentes. “El modelo elegido es de escuela equipada, en donde estamos poniendo en valor no solamente la infraestructura y el equipamiento que se entrega a cada escuela; sino ese proceso rico que se da con la mediación de un docente”, explicó Martínez.

Ese acompañamiento tiene una herramienta central: Escuela Digital Neuquina, una plataforma virtual de formación docente que ya cuenta con 30 propuestas de capacitación, otorga puntaje y permite acceder a contenidos de manera asincrónica. Desde el viernes pasado, además, se puede ingresar directamente desde el Portal Único Docente y se incorporaron diez nuevas alternativas de formación.



La intención es que las herramientas tecnológicas no queden guardadas en un armario, sino que se conviertan en recursos concretos para enseñar, investigar, producir contenidos y construir conocimientos. Para eso, la capacitación docente resulta fundamental.

La tecnología llega a cada región El despliegue territorial del programa alcanza a escuelas de todos los niveles y modalidades. En la última semana se distribuyeron en Zapala 1.026 notebooks; en Chos Malal, 1.985; en Villa La Angostura, 895; en San Martín de los Andes, 1.913; y en el Distrito VI, que comprende San Patricio del Chañar y Añelo, otras 900 computadoras.

La distribución incluye escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, instituciones de educación especial, centros de formación profesional y establecimientos para jóvenes y adultos. Esta última incorporación representa un paso histórico, ya que nunca antes habían recibido equipamiento nuevo, y amplía el acceso a la tecnología entre quienes retoman sus estudios o buscan

nuevas oportunidades de formación.