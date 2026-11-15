Carpaccio de lomo y cerveza artesanal premiada en la cordillera: la historia de un bar pionero en Villa Pehuenia

Un carpaccio con láminas bien finas de carne de lomo, sal, queso rallado, almendras y castañas de cajú, ralladura de limón, pimienta, aceite de oliva y alcaparras al final. Eso es lo que Gustavo Monti eligió para contar quiénes son en Drumlin, uno de los bares más antiguos de Villa Pehuenia Moquehue. Un plato fresco y sencillo, pensado para acompañar lo que mejor saben hacer: cerveza.

Gustavo es de Cipolletti. Estudió gastronomía y en 2004 vino a trabajar a este rincón de la cordillera con Mariana Plaza, su compañera de estudio y de vida. Y nunca se fueron. “El lugar tiene algo”, dice. Y tiene razón.



En 2010 empezaron a hacer cerveza. No siguieron ninguna moda, porque todavía no la había. Vendían botellitas a los restaurantes amigos, casi de manera informal. A mediados de 2011 se animaron a más y abrieron el bar en un localcito de la galería. El arranque no fue fácil. Ese primer invierno, Gustavo se fue a trabajar de mozo a otro restó, porque no sabían si iban a poder pagar el alquiler. Quince días después tuvo que volver: Drumlin había explotado.

Los vecinos adoptaron la cervecería desde el primer día. Y eso, para Gustavo, vale más que cualquier temporada turística. “Lo armamos pensando en los que terminan de trabajar y pasan a tomarse una birra”, cuenta. La idea la trajeron de España, donde la tarde de trago y tapeo es casi una institución. Acá la adaptaron a la vida de montaña: abren a las 19, el happy hour va de 19 a 20 y cierran a las 0. Un ritual que la localidad hizo propio.



Con los años, Drumlin se volvió un lugar donde se cruzan los vecinos que salen del trabajo y los visitantes que llegan a conocer la localidad. En la misma barra se comparte una birra, una charla y alguna recomendación para el día siguiente. Esa mezcla, simple y cotidiana, es parte de lo que lo hace especial.

La carta tiene sus cervezas fijas, la IPA inglesa, la APA, la Amber Ale, la Scottish y la Porter, y seis canillas que rotan según la época del año. En verano, algo más liviano y refrescante. En invierno, variedades con más cuerpo. Siempre artesanal y siempre hecha en el lugar, en un equipo de 300 litros: cada cocción lleva entre ocho y nueve horas de elaboración, y después la paciencia de esperar entre 15 y 25 días de fermentación. Son tiempos que no se apuran. Y se nota en el vaso.



Ese cuidado acaba de tener su reconocimiento. En el Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026, que se hizo en el marco del 13° Festival Provincial de Cerveza Artesanal y de los 111 años de Aluminé, Drumlin volvió con tres medallas: plata para su English IPA y su Robust Porter, y bronce para su APA. Para un bar que empezó vendiendo botellitas a los restaurantes amigos, no es un detalle menor. Quince años después, esas cervezas compiten y ganan entre las mejores de la provincia.

Y hay algo que vale la pena destacar: las cervezas premiadas no son ediciones especiales para un concurso. La English IPA, la Robust Porter y la APA forman parte de la carta de todos los días, las mismas que cualquiera puede pedir apenas se sienta en la barra.



Para este encuentro, Gustavo preparó un carpaccio de lomo. Simple, preciso y con todos los sentidos puestos en el plato. La frescura del limón y las alcaparras corta la intensidad de la carne, y los frutos secos suman textura. Un acompañante ideal para una cerveza bien tirada. Como todo lo que cotidianamente les ofrecen a vecinos y turistas. Que vuelven ni bien los descubren.