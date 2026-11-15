Aniversario Clemente Onelli: de aquella recordada publicidad telefónica a esperadas obras en la Región Sur

“¡Vieja! ¿A qué no sabés de dónde te estoy llamando?”. Así cerraba la publicidad de una conocida empresa telefónica que llegó al corazón de la región Sur rionegrina en 1993: Clemente Onelli, un pueblo que, además, es conocido por sus muy bajas temperaturas en invierno.

Ubicado a casi 50 km de Jacobacci, celebra hoy sus 98 años de vida institucional y encuentra a esta comunidad enfocada en sostener la calidad de vida de sus habitantes mediante nuevas obras de infraestructura.



La actualidad reciente del pueblo estuvo condicionada por las contingencias meteorológicas que afectan la conectividad en la meseta. En octubre de este año, las intensas lluvias obligaron a desplegar asistencia para las familias de la zona rural de Anecón Grande, mediante la distribución de alimentos, leña y forraje. Dos meses antes, en agosto, un fuerte temporal de nieve ya había complicado la circulación hacia los puestos de Anecón Grande y Anecón Chico.

En paralelo a las emergencias climáticas, el paraje impulsa proyectos para resguardar su patrimonio cultural. En agosto pasado tomó estado público la iniciativa de la fotógrafa Eve Díaz Fritz para crear un museo local que reúna documentos, objetos, fotografías y relatos de los vecinos.

La propuesta, declarada de interés cultural, social, educativo y turístico por la Legislatura de Río Negro, busca involucrar a las familias en la recopilación de materiales antes de que se pierdan los testimonios de quienes forjaron el pueblo. Este espíritu de rescate también quedó reflejado en marzo pasado, cuando el ciclo Historias de Onelli difundió las vivencias de Juan Rayman, un antiguo poblador radicado allí desde 1947.



Para sostener el arraigo y mejorar los servicios esenciales, durante este año también avanzaron intervenciones clave en infraestructura. En febrero de este año, Aguas Rionegrinas informó la ejecución de trabajos destinados a fortalecer el sistema de agua potable, mediante la instalación de unos 1.000 metros de cañería de impulsión para conectar una nueva perforación a la red local.

Esta obra complementa el galpón de acopio inaugurado por el Gobierno provincial el año pasado, un espacio estratégico integrado a una red regional de 24 depósitos que permite resguardar leña, herramientas y alimento para el ganado ante inviernos extremos. A esta base operativa se suma la conectividad digital lograda en 2021 con el tendido de fibra óptica, que habilitó una veintena de conexiones domiciliarias y brindó acceso a internet a la escuela, la unidad policial y el centro de salud.

Un paraje de raíces ferroviarias

Aunque el aniversario oficial de Clemente Onelli se fijó el 15 de noviembre en homenaje a la creación de la Escuela N° 104 Pichi Queche Ruca en 1928, el poblamiento de este sector de la meseta comenzó años antes.

Sus primeros habitantes originarios y los inmigrantes llegados desde el Líbano y Alemania impulsaron una economía basada en la ganadería y comercialización de lanas, cueros y plumas. En sus orígenes, el enclave fue conocido como Kilómetro 501 y Estación Chaina. Recién el 17 de marzo de 1926 adoptó su nombre actual por decreto del presidente Marcelo T. de Alvear.



Un año después de aquella designación, en abril, las vías del ramal que uniría el Atlántico con Bariloche llegaron al paraje. Ubicada a 1.083 msnm, su terminal se convirtió en la más elevada de todo ese trazado ferroviario.

El vínculo afectivo de los vecinos con el tren quedó demostrado en 2002, cuando un incendio destruyó la antigua estructura de madera y chapa; lejos de resignarse, la propia comunidad organizó las tareas y logró reconstruir su emblemática estación ese mismo año.