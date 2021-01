Continúan trabadas las paritarias para levantar la cosecha de frutas

Se reanudan hoy, a partir de las 11.30 de la mañana, las paritarias entre los productores frutícolas y el gremio de UATRE para llegar a un acuerdo salarial y dar así inicio formal a la cosecha de frutas en toda la región.

No es mucho lo que diferencia a las partes para llegar a un punto de consenso. El sector productivo está ofreciendo un aumento del 30% pero solicita cambios en los niveles de productividad. La solicitud de los trabajadores: suba salarial promedio del 36% y el reclamo de la zona desfavorable que tomo impulso el año pasado a partir de un proyecto de Ley presentado ante el Congreso Nacional.

Distintos actores consultados del sector privado aseguran que es imprescindible llegar a un acuerdo para dar inicio sin problemas a la temporada.

Durante la temporada pasada las labores de cosecha y servicios de empaque se realizaron sin ningún tipo de problemas pese a la pandemia que azotó a gran parte de la economía del país. La idea de los productores y empresas es repetir esta exitosa experiencia durante la presente temporada.

Las conversaciones que se reanudan hoy serán vía zoom y participarán referente de la Federación de Productores, de CAFI, de UATRE y del ministerio de Trabajo de Nación.

“Estamos convencidos que llegaremos a un acuerdo. Todos somos conscientes que frenan el inicio de cosecha no favorece a nadie. Todos perdemos: los cosechadores porque no tienen su plata en el bolsillo, los productores porque dejarán parte de su fruta en la planta, las empresas porque tendrán menos ventas y los comercios de la región porque no contarán con la liquidez que genera el sistema”, señaló ante una consulta telefónica el titular de la Federación de Productores, Sebastián Hernández.

Datos clave 30% es lo que están ofreciendo como recomposición salarial los productores. Los trabajadores exigen 36%. 20% es lo que demandan los trabajadores por la zona desfavorable. Este ítem debería quedar incorporado al salario.

Desde el Gobierno Nacional no quieren problemas. Aspiran a llegar a un pronto acuerdo para no frenar la cosecha en un momento crítico para el país teniendo en cuenta que la pandemia continua y los principales motores económicos no terminan de arrancar. Desde la cartera nacional no descartan declarar la conciliación obligatoria si en las próximas horas no se sella un principio de acuerdo.

En el gremio existen dos posturas bien diferenciadas. Una más conciliadora que quiere comenzar la cosecha, pero es consciente de la presión que existe desde las bases. Otra es la más beligerante y exige que se cumpla la promesa de la zona desfavorable, un ítem que estaría atado en forma permanente al básico del trabajador.

Este último sector dejó trascender que, si no hay acuerdo, no se levanta la cosecha y comenzarían en forma progresiva a interceptar vías estratégicas del circuito de la fruta como puede ser el bloqueo a las entradas a los galpones de empaque, el corte de rutas para frenar la circulación de camiones o directamente bloquear el ingreso al puerto.

Esta semana comienza con fuerza la cosecha de pera William’s en toda la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Están en juego poco más de 350.000 toneladas de fruta. Su retraso generaría pérdidas millonarias por dos vías. La primera, porque las empresas perderían la posibilidad de colocar fruta primicia en los mercados externos. Esa es una ventana de solo unas semanas en la que, por lo general, los precios están muy por encima de la media de la temporada. La segunda por el retraso de cosecha presionará en los servicios de frío y empaque a la cola de la William’s que se junta con el inicio de la manzana Gala, pudiendo generar un cuello de botella complicado para el sector.

Las palabras de Hernández en este sentido son las justas: todos pierden si no hay acuerdo y no se levanta la cosecha.