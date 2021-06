Copa América: Argentina, con un golazo de Messi, le gana a Chile en Rio de Janeiro

Telam, Brasil, 14 de junio de 2021: Brasil: El seleccionado argentino enfrenta a su par de Chile en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, inaugurando el Grupo A de la Copa América de Brasil 2021. Foto: AFP/cf/Telam Argentina's Lionel Messi (L) is challenged by Chile's Charles Aranguiz during their Conmebol Copa America 2021 football tournament group phase match at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on June 14, 2021. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)