Coronavirus: activaron el protocolo en Pergamino, aunque hay "bajas chances"

Los resultados de los estudios que descartarían un caso de coronavirus en una mujer de origen chino residente de la ciudad bonaerense de Pergamino son aguardados hoy por las autoridades sanitarias que confirmaron la "activación de alerta y del protocolo", ante los síntomas pese a que reconocieron que en "casi en un 99% se trata de otra patología".





La mujer, que reside en Pergamino pero que regresó de China hace una semana, llegó ayer al Servicio de Guardia del hospital San José con síntomas como fiebre y dolor de cabeza que hicieron activar el protocolo del sistema epidemiológico.

"Ayer concurre a la guardia una paciente de origen chino de 46 años, si bien no presentaba un cuadro directamente compatible con la sintomatalogía que haría sospechar un caso de coronavirus, a través de lo que ella manifestó que había estado 15 días antes en un lugar de China, hizo que se activara el protocolo para este tipo de contingencias", explicó el doctor Walter Martínez, director de Región Sanitaria IV.

Martínez encabezó hoy una conferencia de prensa junto a Karina Bonacalza, responsable del área de epidemiología de esa región sanitaria, Jorge Adame, director del hospital San José y representantes de la Secretaría de Salud del Municipio para "dar tranquilidad a la comunidad" e informar "que se activó el protocolo".

También dijeron que se continuará con la evaluación de la paciente "hasta que se descarte definitivamente" que se trate de coronavirus.

"Una vez que se disparó el alerta, el Municipio empezó a trabajar conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia y Nación, y se empezaron a tomar las medidas del caso", dijo Martínez.





Apuntó que "la paciente no requirió de internación", que se la derivó a su casa con todo el protocolo que indican estos casos", que actualmente se le aplica la etapa de seguimiento y control de las pautas indicadas y que están a la espera de los resultados definitivos.

El director de la Región Sanitaria IV explicó que, según las características del caso, lo que activó el alerta es que la mujer tuvo contacto con China.

"Hemos averiguado a través de migraciones que la zona donde estuvo en China es Xiamen, no es zona donde haya un elevado indice de circulación viral, al no haber estado en un lugar donde hay una circulación viral fuerte y donde los síntomas que presentaba -en principio- no encuadrarían en un caso de coronavirus. Creemos que es un caso sospechoso pero de muy bajo riesgo", informó Martínez.

En esa línea, dijo que aunque sean "bajísimas las posibilidades" de que se trate de coronavirus, se activó el protocolo y se inició un trabajo conjunto.

"Por el momento no está no confirmado ni descartado, pero consideramos que es un caso de muy baja probabilidad de que sea coronavirus", subrayó el especialista.





Por su lado, Bonacalza, dijo que se tomó una muestra de la paciente y que esperan los resultados entre hoy o mañana, y aclaró que la paciente está en muy buen estado, sin síntomas, en su vivienda, y bajo permanente estudio por el área del municipio.

En esa línea, el director del hospital San José indicó que los controles en el domicilio de la paciente se realizan cada tres horas y que hasta el momento "se fue corriendo a un cuadro más digestivo".

"No tuvo tos y se fue corriendo a un cuadro digestivo y nos lleva a otro cuadro clínico, la paciente está estable y solo esperamos el resultado de la prueba que se mandó a analizar", completó.

En ese sentido, dijo que una vez que estén confirmarán oficialmente pero, agregó, "concretamente sabemos que los análisis clínicos nos llevan a pensará casi en un 99% que estamos frente a otra patología y no frente a un coronavirus".