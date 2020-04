Coronavirus: el ingenio empresarial de la región para sobrellevar la cuarentena

La cuarentena es obligatoria y lo saben. Pero no piensan frenar la actividad. Por eso, a través del teléfono e internet (redes sociales, video-conferencias, aplicaciones y plataformas especiales en algunos casos) buscan alternativas para “encontrarle la vuelta”, siempre dentro del marco de lo permitido, claro.

La firma BDB Arquitectos se dedica a la realización de proyectos, dirección de obra y gerenciamiento. Con sede en Neuquén Capital, tiene proyectos y obras en toda la región, y cuenta con un equipo de once arquitectos y un ingeniero. La empresa es liderada por la arquitecta Ana Badowski, quien comenta: “La cuarentena no nos frena, al contrario. El hecho de no trasladarnos nos deja más tiempo para pensar y generar ideas e interactuar con los clientes. Además, entendemos que en la etapa inicial de la construcción –el proyecto–, las reuniones cara a cara no son indispensables”.

Integrantes de la empresa BDB Arquitectos en unos de los encuentros virtuales, mañanas atrás.





Entonces generan encuentros vía Skype, Zoom o videollamadas que luego continúan con grupos de Whatsapp entre los clientes y los líderes de cada uno de los proyectos de BDB.

La empresa se maneja además con sus clientes a través de archivos en Google Drive donde suben los diseños, avances, correcciones y demás.

“Internamente trabajamos con un software llamado Trello (app para celulares y PC) que es una especie de agenda ideal para realizar seguimientos. Y otra aplicación más específica –para Mensajería Empresarial y codificación de planos– llamada Slack. Aprovechamos este tiempo previo a la construcción propiamente dicha para avanzar, proyectos, cómputos, diagramas de Inversiones, etc… todo listo para largar con la obra apenas la situación nos lo permita, inclusive muchos clientes que quieren tener listos los proyectos aguardando líneas de créditos que se proyectan para el futuro inmediato”, afirma Ana.

La pantalla de uno de los profesionales de TAO, en Neuquén, avanzando con proyectos que se generaron previo a la aparición de la pandemia.



Por su parte, el arquitecto Guillermo Badano es socio fundador de TAO, compañía neuquina dedicada a la fabricación de paneles SIP, también requeridos para la construcción obra en seco. TAO SRL también tiene la fábrica y oficinas en Neuquén y trabaja en todo el país a través de representes comerciales. Badano comenta que el pasado lunes 13 el departamento técnico entró en la modalidad home office y bromea: “Al parecer, la cuarentena nos pone creativos. Estamos trabajando con programas de capacitación y captación comercial a través de las RRSS, el departamento técnico sigue cotizando y colaborando con estudios de arquitectura para tener la información lista para empezar a producir cuando se normalice la situación”.



“Entre el jueves 26 y el viernes 27 hicimos Live para clientes en Instagram y Facebook con una modalidad muy simple y directa: una pequeña introducción de lo que es el sistema de paneles (y sus ventajas) y, luego, ¡a responder preguntas! Después todo sigue por teléfono, e-mail, Whatsapp, Skype, Google Drive y a través de nuestra web, donde tenemos un cotizador online y hemos generado archivos de preguntas frecuentes para darle dinamismo”.





Y continúa: “Como la llegada y repercusión fue altísima, y entendiendo que la semana próxima seguiremos en cuarentena, ya estamos planeando Live para instaladores, representantes y distribuidores… Y vamos a repetir los de clientes, claro”.

“Otra acción que TAO lleva adelante en estos días de cuarentena en conjunto con Cadamda (Cámara Argentina de la Madera) y la firma Madera y Construcción, ambas relacionadas directamente con nuestros productos, programas de capacitación e información sobre las aplicaciones de la madera y los paneles en el futuro de la construcción, comunicando en redes y a través de las plataformas propias para generar sinergia”, comenta Badano.

Bahía Manzano, en La Angostura: "Seguir ofreciendo buenos momentos"



Desde Bahía Manzano, el emblemático Resort de Villa La Angostura, hablan de “mantener nuestras relaciones” más allá de la cuarentena. “Lo nuestros es ocio, divertimento, placer, experiencias… Por lo que, aunque sea a la distancia, queremos seguir ofreciendo buenos momentos a nuestros socios y huéspedes”, dice Ignacio De Nicola, gerente. Y agrega: “Siempre hablamos desde las redes, pero ahora estamos haciéndolo más. Por ello empezamos a generar interacción a través de personas de nuestro staff que están muy identificadas con quienes visitan los hoteles. Empezamos por Maximiliano Pontecorvo –referente de Recreación–, quien está presentando una saga de imágenes y TikTok con juegos, desafíos y otras propuestas”.

Luciano Romero, de Latte, en Roca.



Un emprendimiento gastronómico que tampoco frena a pesar de la cuarentena es Latte, Cafetería de Especialidad de Roca: “Continuamos con algunas tareas, siempre dentro de los límites establecidos y autorizados”, aclara Luciano Romero, su dueño y barista. Detalla que llevan dos años conquistando devotos de un mejor café en Roca y ciudades vecinas, y cuenta que “cada vez más la gente se interesa por conocer la historia, los nuevos orígenes, la forma de preparar e incluso se suma a nuestros talleres de café”.



Romero habla de días de cuarentena en los que cerraron las puertas de la cafetería para cuidar a su público y a su staff, pero que continúan con ofreciendo sus paquetes de café de especialidades en grano y molido para que la gente pueda prepararlos en casa. “Nos cuentan por Whatsapp cómo lo van a consumir –expreso, filtro u otras opciones– y en base a ello lo molemos. Luego coordinamos día y horario y realizamos la entrega”. Latte, además, continúa interactuando con sus seguidores a través de las redes con recetas y consejos para preparar un buen café en casa.

Armando los pedidos en caffè & aperitivo”, el primer bar oculto de Neuquén. No podían quedarse con los brazos cruzados. El primer día, más de 70 pedidos de tragos para enviar a domicilio.



Por su parte, “1920. caffè & aperitivo”, el primer bar oculto de Neuquén inspirado en la época de la ley seca, lleva nueve meses de trabajo e insumió todos los ahorros de sus jóvenes dueños. Cuando ya se iban posicionando como un lugar imperdible llegó el tsunami que “nos complicó el plan de recuperación de inversión que teníamos previstos. Fue así que un día para entretener a nuestros clientes hicimos un vivo en Instagram sobre algunos cócteles que podés preparar en tu casa a través de una votación que hicieron en las redes. Ahí nos dimos cuenta que varios de ellos querían tomar nuestros cócteles. Por eso el sábado pasado decidimos abrir el delivery y llevar los tragos que tanto le gustan a nuestros clientes y nos fue muy bien”.



La preparación está lista para tomar en una botellita con tapa de plástico con su correspondiente precinto. Preparan los envoltorios y los rocían con alcohol al 70% cuando se los entregan a los clientes.

Muchos de los pedidos son regalos que envían a familiares y amigos para sentir un poco más aliviados esta cuarentena obligatoria.

Guillermo Avaca, en Cedisur, su empresa, en Roca.

El caso de Cedisur, en Roca

Con oficinas centrales en Roca, Cedisur SA es una empresa fundamental en la región. Hoy más que nunca, su actividad resulta clave para que los habitantes del Alto Valle y gran parte de la Patagonia continúen recibiendo alimentos.



Guillermo Avaca, su presidente, explica que por la cuarentena armaron su propio Comité de Contingencias, que si bien “está siendo todo un aprendizaje de cómo operar en entornos críticos, nos está permitiendo atender tanto lo humano, como lo operativo y lo económico financiero”.

En este contexto, están llevando a cabo tareas gerenciales, de planeamiento, contables, de RR. HH. y de venta vía home office: “Si bien esta forma no reemplaza lo presencial, debemos reconocer que en algunos casos nos sirvió para acelerar canales de comunicación y ventas y hasta para optimizar tiempos”, aclara.

Avaca destaca que, más allá de esta situación particular, “la tecnología nos da oportunidades de convertirnos en personas más valiosas para la organización, ya que su uso aumenta nuestra productividad y en consecuencia la competitividad de la empresa. Ese es el paradigma que promovemos. Para ello desarrollamos iniciativas que permiten comprobar esta teoría y estimulen a las personas a creer en la siguiente lógica: agrego más valor, valgo más; cuando más productivo es el proceso del cual formo parte, más contribuyo al propósito de la empresa”.



En tal sentido, el empresario roquense considera que “este contexto crítico y extraordinario” no tomó a Cedisur por sorpresa porque siempre priorizaron las herramientas digitales y están familiarizados con ellas: “De hecho contamos con un área creada específicamente para fortalecer una cultura empresaria ligada al uso y apropiación de la tecnología, más allá de la diversidad generacional de las 120 personas que formamos parte de Cedisur”.



A modo de conclusión afirma que “no consideramos a las tecnologías como un enemigo a combatir, sino como un complemento que nos desafía a incorporarlo y aumentar así nuestro valor como trabajadores y como empresa”.