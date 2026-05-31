Atlético Regina goleó pero Roca también ganó y la Liga Confluencia se definirá en la última

Atlético Regina goleó 6 a 1 a Catriel como local y dio un paso más rumbo al bicampeonato en la anteúltima fecha del Apertura de Liga Confluencia.

El Albo estuvo cerca de gritar campeón hoy pero para eso necesitaba que Deportivo Roca no le gane a La Amistad. El Naranja se impuso 2 a 0 en el Luis Maiolino y estiró la definición a la última jornada.

Regina empezó perdiendo por un gol de Gadiel Domínguez que abrió el marcador para Catriel. El local no se desesperó y lo empató con un penal de Rubén García.

Tobías Rivas marcó el segundo para darlo de vuelta y de ahí en más no hubo equivalencias. García anotó uno más, Rivas completó un triplete y Lautaro Calo marcó el restante para el 6 a 1 definitivo.

(Foto: Mayra Díaz)

El público del Albo estaba listo para festejar si llegaban buenas noticias de Roca pero el Depo logró seguir con vida en el torneo al quedar a dos puntos a falta de la última fecha.

El Naranja derrotó a La Amistad con un gol de penal de Damián Quezada y otro de Benjamín Morales. En la próxima que cerrará el Apertura, Regina visitará a San Martín y Roca hará lo propio ante Cimac.

En otros resultados, Cipolletti goleó 3 a 0 a Círculo Italiano con tantos de Facundo Berezoski, Ulises Romero y Aidan Muñoz. El Albinegro apeló al Consejo Federal por el partido que el tribunal de la liga le dio por perdido ante Pillmatún. Si el fallo se revirtiera, llegaría igual que Roca, con chances a la última.

Además, Argentinos del Norte le ganó 3 a 1 a Deportivo Huergo, Unión derrotó 1 a 0 a Pillmatún, San Martín se impuso 2 a 0 ante Cimac y Fernández Oro venció 2 a 1 a Petroleros Pampeanos.