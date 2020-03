Coronavirus: en Bariloche piden desestimar las cadenas de whats app

La subsecretaria de Protección Civil de Bariloche, Patricia Díaz, anunció la suspensión de todos los eventos municipales, como una de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

"Hay que cortar con la infodemia, el miedo generado a través de la información innecesaria", dijo en una conferencia de prensa donde anunciaron algunas medidas de prevención. Y continuó: "Hay una percepción y una realidad de lo que pasa con el coronavirus. Hay que bajar el nivel de ansiedad que esa percepción nos está entregando a través de la desinformación o la extrema información".

Pidió desestimar las cadenas de whats app que no tengan información oficial.

Díaz aseguró que hubo una reunión con las diversas fuerzas de seguridad y que "Bariloche cuenta con todos los recursos logísticos necesarios". También se refirió a la conformación del COE (Comité de Operaciones de Emergencias) y a la capacitación de los empleados de Protección Civil para evacuar temores a través de las llamadas. Al respecto, Díaz aseguró que recibieron gran cantidad de llamados de personas en cuarentena que habían viajado al exterior que sólo consultaban si estaban haciendo bien.

Consultada sobre el funcionamiento de discotecas, Díaz dijo que desde el municipio, "se invita al privado a cerrar sus locales", al igual que las recomendaciones a los centros de jubilados para evitar los encuentros ya que es el grupo etario "con mayor vulnerabilidad".

"No se puede trabajar en la prevención absoluta porque no se puede evitar que esto pase. No se pueden tener las fronteras cerradas", dijo.

Advirtió también que trabajan en un plan interno del municipio "para evaluar cuáles son las oficinas de trabajo mínimo en caso de que ocurra algo más grande".