Gendarmería secuestró 11 kilos de marihuana enterrada en el patio de una casa en Bariloche

El allanamiento en la vivienda se realizó días atrás en el barrio Villa Los Coihues y la droga estaba enterrada. Foto: Gentileza Gendarmería

Gendarmería Nacional descubrió más de 11 kilos de marihuana enterrados en el patio de una vivienda durante un allanamiento realizado en el barrio Villa Los Coihues de Bariloche, tras una investigación por narcotráfico.

La fuerza federal informó el resultado del operativo que realizó días atrás y por el que dos personas quedaron supeditadas a la causa penal en el Juzgado Federal de Bariloche.

Según detalló Gendarmería, durante un mes se realizó la pesquisa a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bariloche, ante la posible plantación de cannabis en un domicilio del barrio Villa Los Coihues, ubicado a unos 13 kilómetros del centro de la ciudad.

El allanamiento en la vivienda se realizó días atrás en el barrio Villa Los Coihues y la droga estaba enterrada. Foto: Gentileza Gendarmería

Por disposición de la Fiscalía Federal de Bariloche los gendarmes de la unidad especial con apoyo del Escuadrón 34 realizaron el allanamiento del inmueble investigado el miércoles por la noche.

«Al inspeccionar el patio, los uniformados detectaron signos de tierra removida. Ante la escasa visibilidad, utilizaron linternas y comenzaron a excavar en el lugar, donde encontraron plantas, cogollos y hojas de cannabis ocultos bajo tierra«, detalló el informe oficial de la fuerza.

En total se secuestraron 11 kilos con 208 gramos de marihuana y se incautaron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El allanamiento en la vivienda se realizó días atrás en el barrio Villa Los Coihues y la droga estaba enterrada. Foto: Gentileza Gendarmería

Por disposición del juez a cargo dos personas quedaron vinculadas en una causa por infracción a la Ley 23.737, por tenencia y tráfico de estupefacientes.

La misma unidad investigativa de Bariloche diez días atrás en otro operativo, luego de tres meses de pesquisa, detectó un invernadero con producción de marihuana a gran escala, en la zona oeste de la ciudad. En ese caso quedaron vinculadas a la causa ocho personas.