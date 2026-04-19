Murió un hombre en Chubut por una mordida de un perro mientras intentaba separarlo de una pelea

Murió luego de ser mordido por un perro en Puerto Madryn. Foto: Gentileza Madryn Org.

Un suceso trágico conmocionó a ciudad de Puerto Madryn debido a que un hombre de 65 años murió este sábado luego de ser mordido por un perro de raza bull terrier.

El hombre, un jubilado de 65 años, habría intentado separar a tres perros de su familia que estaban peleando y fue atacado por uno de los canes.

Chubut: qué se sabe sobre el hombre que murió al ser mordido por un perro

El hecho ocurrió este sábado en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn, en una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora, pasadas las 19 horas, según informó el sitio El Chubut.

Uno de los perros le mordió una pierna, afectando a la arteria femoral, lo que ocasionó una pérdida masiva de sangre y terminó provocando su muerte.

Según indicó Infobae, la fiscal de turno, Ivana Berazategui, asumió la coordinación de las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido. Se entrevistaron a testigos.

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