Bajón térmico en el Alto Valle por el ingreso de un frente frío: la máxima no superará los 20°C, ¿qué pasa con el viento?

La región del Alto Valle se prepara para una jornada de temperaturas mucho más bajas debido al ingreso de otro aire frío, típico de la época otoñal. El descenso llega tras las lluvias y el temporal de viento registrado el sábado.

El pronóstico del tiempo resaltó que este domingo la máxima no superará los 20°C, pero las dudas están sobre cómo se comportará el viento después las ráfagas intensas que se sintieron el día previo.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles

De acuerdo al pronóstico, este 19 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 17°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 8°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, consolidando condiciones de tiempo estable en la región.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá leve a moderada dejando atrás las alertas del sábado. Durante la mañana y la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, con dirección predominante desde el noreste.

Con el correr de las horas, la intensidad aumentará levemente y en la noche, la velocidad constante se mantendrá en los 22 km/h con ráfagas de la misma intensidad.