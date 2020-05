Coronavirus: En SAO, Las Grutas y el Puerto SAE analizan incorporar la hora recreativa

La hora recreativa, que permitiría que los vecinos de la localidad pudieran tener esparcimiento al aire libre durante la cuarentena, podría establecerse en breve en las tres plantas urbanas que conforman el ejido (San Antonio, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este).

Lo adelantó el titular del área de comercio municipal, Mariano Zacharanok (JSRN), que explicó que el tema “está en la agenda del intendente (por Adrián Casadei). Lo estamos analizando, llevamos muchos días de aislamiento social y se empieza a sentir la necesidad de recreación. Estamos viendo en qué espacios se podría hacer y qué tipo de actividades” detalló.

“Estamos hablando acerca de los pros y los contras de esa opción. Esa hora no es una salida de recreación familiar, sino que es personal, y no queremos que los vecinos se confundan, porque la idea es que, cuando se ponga en práctica, no se rompa ninguna de las medidas de distanciamiento social. Por eso está en estudio, pero supongo que pronto tendremos novedades” aseguró el funcionario.

Cabe recordar que en la localidad no se han registrado casos de coronavirus y existe un operativo cerrojo que se impuso antes del decreto nacional de aislamiento obligatorio. Esa disposición impide que las personas que no residan en el ejido ingresen y permanezcan en la zona.