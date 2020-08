Coronavirus: Gutiérrez dijo que Neuquén no retrocede de fase

"Neuquén no retrocede (de fase) ni da marcha atrás", dijo hoy el gobernador, Omar Gutiérrez, tras el anuncio ayer del presidente Alberto Fernández que prorrogó la cuarentena hasta el 20 de septiembre. Manifestó que si bien la provincia no volverá al aislamiento obligatorio le preocupa el crecimiento de casos: "No es sostenible este nivel de contagio para el sistema de salud, nosotros necesitamos rápidamente amesetar".

En diálogo con LU5, el mandatario planteó que la sociedad "no está en condiciones" de regresar a una fase de encierro estricto pero que eso no significa relajarse.

Sostuvo que Neuquén tenía entre 30 y 40 personas contagiadas promedio, pasó a 60 y hoy ronda los 80 y 120 casos diarios.

El gobernador señaló que la dificultad está en las grandes centros urbanos de la provincia "porque en las ciudades como Chos Malal, como Huinganco, como Vista Alegre, Senillosa, en ciudades de esa envergadura estamos pudiendo aplicar todo lo que aprendimos en Loncopué y Aluminé."

Indicó que continúan las salidas por terminación de DNI par e impar.

"Prácticamente todas las personas tienen la posibilidad de salir todos los días, solo la restricción para la actividad de compras comerciales, pero después todas las actividades están liberadas sin ningún tipo de restricción y eso implica una mayor exposición al riesgo de transmisibilidad del virus", afirmó.

Anunció que hoy se reunirá con representantes del sistema de salud de la provincia y del gobierno nacional. "Vamos a establecer una reingeniría, adecuaciones y cambios para que no se sature el sistema de salud. Ahora yo quiero ser sincero, si nosotros no nos respetamos y no nos cuidamos en la calle no hay oferta sanitaria que alcance", remarcó.

Mencionó que hasta el momento se han realizado 103 transfusiones de plasma convaleciente en toda la provincia, incluido Chos Malal.

Anticipó que el lunes viajará a Buenos Aires a una reunión prevista con el presidente y el resto de los gobernadores del país.