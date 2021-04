Coronavirus: más de 2.000 personas se vacunaron este fin de semana en Bariloche

La pandemia causada por el nuevo coronavirus le quitó a Milena R. su trabajo y la obligó a aislarse en su casa. Tiene 63 años, pero desde los 3 convive con una diabetes tipo 1. Cuenta que se había anotado hace unos 40 días en la página que el Gobierno de Río Negro habilitó para inscribirse y acceder a un turno para vacunarse. Pero no la llamaron. El sábado concurrió al gimnasio municipal, ubicado en la intersección de las calles Elflein y Ruíz Moreno, con la expectativa de vacunarse. No pudo. Este domingo regresó y le aplicaron la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

La convocatoria oficial apuntaba a personas mayores de 70 años, que no habían asistido a los llamados anteriores. Pero con el paso de las horas, los organizadores admitieron a los mayores de 60, que pertenecen a los grupos considerados de riesgo y no habían alcanzado a vacunarse el viernes o sábado o no tenían aún turnos asignados. Por eso, Milena accedió a la vacuna.

Se organizaron varios puestos de vacunación en el gimnasio municipal 1 para agilizar el procedimiento. (Foto: Marcelo Martínez)

Es que la segunda ola de contagios que llegó a Bariloche y duplicó los casos en menos de tres semanas obliga a apurar el paso de la campaña de vacunación. Los datos oficiales, muestran a Bariloche con más de 1.320 personas contagiadas hasta este domingo.

“Mi médico me dijo que no dudara y que me vacune, porque son diabética”, explicó a Río Negro, sentada en una de las tantas sillas que había en el gimnasio. El personal de salud le había indicado que esperara 15 minutos en ese espacio, para evaluar si manifestaba alguna reacción.

Está convencida de que hay que vacunarse. Y se entristece por un amigo de 68 años que está internado en un sanatorio, con asistencia respiratoria. Hace mucho tiempo que no lo ve. Solo se comunicaba por mensajes de WhatsApp. Es que Milena extrema los cuidados. “Me indican que siga cuidándome como hasta ahora”, afirma. “No porque me vacuné; ahora voy a hacer cualquiera”, sostiene.

Las personas que concurrieron al gimnasio en Bariloche completaban un formulario con todos los datos para las estadísticas de la campaña de vacunación. (Foto: Marcelo Martínez)

El director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, comunicó que este domingo 654 personas -en su mayoría mayores de 70- recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm, que se produce en un laboratorio de China. También aplicaron vacunas Covishield, que lanzó la India. Dijo que todavía faltan personas de ese grupo etario. "Todavía hay que seguir buscándolos", manifestó.

Este domingo, varias personas mayores de 70 años llegaron al gimnasio acompañadas de familiares. En la puerta había personal de salud que les explicaba cómo era el procedimiento. Después, de completar los formularios entraban al recinto y esperaban sentados en una silla que lo llamaran. En el gimnasio se instalaron varios box para poder vacunar de una manera más rápida. Cada uno de los vacunados se retiraba con la folletería con todas las indicaciones y recomendaciones.

Desde el viernes hasta este domingo se vacunó en el gimnasio municipal de Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez)

Daniel Cuenyar tiene 62 años y concurrió este domingo al gimnasio municipal con la misma expectativa de cientos de personas. “Llené el formulario con mi carné de vacunación y en media hora me habían vacunado. Todo muy rápido y eficiente”, destaca. Explica que se había anotado hace un mes y medio en el registro.

Daniel es fotógrafo y trabaja con turismo, pero esta pandemia afectó a esa actividad principalmente. “Este tiempo de pandemia ha sido medio dramática la situación por lo económico y laboral”, cuenta. “En cuanto a la salud me he cuidado mucho”, afirma.

Una vez que recibían la dosis, las personas se les entregaba el carné de vacunación contra el nuevo coronavirus. (Foto: Marcelo Martínez)

“Si bien hubo temporada de verano, pero en más de un año no hemos trabajado casi nada”, lamenta. Dice que el IFE y otro aporte para prestadores turísticos fueron sus principales ingresos en algunos momentos del año pasado, pero no alcanzan a sostener la economía familiar. Comenta que trabajaba mucho con turistas de Chile, pero hace más de un año que no vienen porque las fronteras están cerradas por la pandemia.

Milena relata que es guía de turismo, pero no trabaja desde principios del año pasado. Extraña las salidas con grupos de turistas, pero sabe que no puede bajar la guardia en este momento. La prioridad es cuidar su salud.

Hay un plazo de hasta 3 meses para la aplicación de la segunda dosis, informó la subsecretaria de Salud de la provincia, Silvia Neirot. (Foto: Marcelo Martínez)

Ni Milena ni Daniel saben cuándo recibirán la segunda dosis. “En la medida que entren las vacunas al país se irá distribuyendo en las provincias y se organizará la aplicación de la segunda dosis”, explicó ayer la subsecretaria de Salud de la provinca, Silvia Neirot.

Informó que el viernes vacunaron a 704 personas; el sábado fueron otras 750. Por eso, entre el viernes y este domingo, 2.108 personas recibieron la primera dosis. Neirot explicó que cuando llegue el momento de aplicar la segunda dosis, se llamará a las personas mayores de 60 años, con factores de riesgo, docentes que trabajan con niños de salas de jardín de infantes hasta tercer grado, personal de salud y de fuerzas de seguridad. También, personas de entre 18 y 59 años, que integran los grupos considerados de riesgo.

“Los que no tienen factores de riesgo, todavía no son convocados”, manifestó. Dijo que hay un plazo de hasta 3 meses para poder aplicar la segunda dosis, según lo recomiendan las sociedades científicas y es lo que aprobaron los Ministerios de Salud de Río Negro y de la Nación. Afirmó que había arribado a Bariloche con un grupo de enfermeros del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) para colaborar con el operativo de vacunación.

El operativo de vacunación se desarrolló casi sin contratiempos este domingo en el gimnasio municipal de Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez)

Neirot enfatizó que más allá de que se apliquen las vacunas “hay que seguir siendo conscientes de que la pandemia no pasó, hay que tener conciencia colectiva en este momento y no individual”.

Y reiteró que en este momento es cuando más hay que cumplir las medidas de prevención, como evitar las reuniones sociales, respetar el distanciamiento, usar el tapabocas de manera correcta (que cubra boca y nariz) y que esté limpio.