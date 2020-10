Coronavirus: murieron dos pacientes en Bariloche

Dos hombres de 89 y 51 años, que habían contraído la COVID-19, murieron en las horas últimas en Bariloche. Así lo informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero.

De acuerdo a la información oficial, 68 pacientes murieron desde principios de junio hasta la fecha tras haber contraído el virus en esta ciudad.

Ibero sostuvo que en las 24 horas últimas 76 pacientes se recuperaron y se confirmó que otras 81 personas se habían contagiado en esta ciudad.

Desde finales de marzo pasado, cuando se confirmaron los primeros contagios en Bariloche, hasta la fecha, 4.327 personas contrajeron la enfermedad, que transmite el nuevo coronavirus.

De ese grupo, 3.617 se curaron y 68 murieron. Por eso, hay 642 personas contagiadas por el momento. La gran mayoría con internación en sus domicilios o alojadas en hoteles habilitados porque presentan síntomas leves.

La funcionaria provincial aseguró que el 90 por ciento de las camas de terapia intensiva estaban ocupadas hasta este martes en Río Negro. Informó que quedaban 8 camas libres en Bariloche, 8 en Viedma y 2 en Roca.

Ibero se refirió en otra conferencia de prensa que brindó desde Viedma a las personas contagiadas que no cumplen el aislamiento. Dijo que mucho personal de salud o los voluntarios “son agredidos” por las personas a las que van a controlar que estén en sus casas.

Explicó que el control se hace, "por un lado, para saber si la persona que está aislada necesita una atención médica, con lo cual es por cuidar al que está aislado, porque puede estar presintomático si es un contacto estrecho, puede ser un positivo que termine requiriendo una internación”.

“Y, por otro lado, es para el cuidado de la población porque si se hace el aislamiento es porque se sabe que una persona sin que presente síntomas hasta 48 horas antes puede estar contagiando”, reiteró.

Es muy importante que el positivo y el contacto estrecho se queden en su casa”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

Ibero anunció que a partir de mañana miércoles “se lanza el Plan Detectar” en la zona del Alto Valle. “Llegaron los tests rápidos de antígenos, con lo cual es un hisopado cuyo resultado está en 20 minutos con un gran sensibilidad y especificidad”, destacó.

Dijo que hay alrededor de 12 mil reactivos que un equipo del Ministerio de Salud llevó al Alto Valle y, después, “se va a terminar de llevar para el resto de la provincia.

Comentó que el test rápido es igual al hisopado. Y explicó que lo importante es usarlo en los pacientes “que tienen síntomas porque si le hago un hisopado o el test rápido a un paciente que no tiene síntomas y me da negativo, no significa que mañana no sea positivo”.

Lo que buscamos (con los tests rápidos) es a las personas con síntomas, aunque sea leves, para poder hisoparlas para que sean rápidamente aisladas”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno rionegrino.

Ibero dijo en la rueda de prensa que entre las 16.46 del lunes y las 16.45 de este martes, 416 pacientes se curaron en la provincia (sumados los 76 de Bariloche) y se detectaron 451 nuevos casos positivos (incluidos los 81 de esta ciudad). Informó que 11 pacientes murieron en las 24 horas últimas.

Según los datos oficiales, desde principios de marzo pasado, cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en la provincia, hasta la fecha, 22.604 personas contrajeron el virus de las cuales 17.065 se curaron y 598 murieron. Por eso, quedan 4.941 pacientes contagiadas en Río Negro.