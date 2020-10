Coronavirus: murió un hombre de 73 años en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de viernes que un paciente de 73 años, que había contraído la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, murió esta jornada en Bariloche.

Además, dijo que en las 24 horas últimas 47 pacientes se recuperaron en esta ciudad, mientras que se confirmaron 56 nuevos contagiados.

Ibero destacó que se recuperó un paciente de Dina Huapi, donde detectaron otras dos personas contagiadas. También, se curó una persona en El Bolsón.

Desde finales de marzo pasado, cuando se confirmaron los primeros contagios en Bariloche, hasta la fecha, 3.686 personas contrajeron la COVID-19. De ese grupo, 3.086 se recuperaron y 58 murieron. Por eso, quedan 542 personas contagiadas en la ciudad, en su mayoría, permanecen con internación domiciliaria, porque tienen síntomas muy leves o no tienen o alojados en hoteles habilitados.

Ibero reflexionó sobre el Día de la Madre que se festejará el domingo. Las olas fuertes de contagios que hubo desde marzo hasta el momento en la provincia se originaron en celebraciones por el Día del Padre o Día del Amigo. Y los datos diarios muestran un crecimiento sostenido de casos positivos en la provincia.

De hecho, Ibero comunicó esta noche de viernes en otra conferencia de prensa desde Viedma que en las 24 horas últimas 12 pacientes murieron en Río Negro. También, aseveró que 255 pacientes se curaron (sumados los 47 de Bariloche) entre la tarde del jueves y la tarde de este viernes y 460 nuevos casos positivos (incluidos los 56 de esta ciudad).

“El domingo es el Día de la Madre, no podemos decir que no se vean o que no se junten porque ya sabemos que todos los que tienen la posibilidad de ver a sus mamás lo van a hacer”, sostuvo Ibero.

“Simplemente, es como siempre digo: por más que llenemos de respiradores, el que llega al respirador no todo el mundo sale”, reiteró. “Ir a saludar a nuestras mamás y quedarnos con la culpa de que transmitimos virus no es lo más lindo que nos puede pasar”, planteó.

“Si nos vamos a juntar, aprovechemos que va a estar lindo, si podemos hagámoslo al aire libre, tratemos de mantener esos 2 metros, si podemos no abracemos, no nos demos besos, les puedo asegurar que sí se puede estar con el otro a 2 metros con el barbijo puesto”, afirmó la funcionaria provincial.

“Si todo el personal de salud se banca casi 24 horas a diario con un barbijo y con un montón de cosas más, nosotros podemos tener un barbijo puesto frente a nuestros padres para evitar contagiarlos”, enfatizó Ibero.

Si nos vamos a juntar porque vamos a festejar el Día de la Madre regalemos a nuestras mamás el cuidarlas”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro.

“Entonces mantengamos los 2 metros, usemos el tapabocas, tengamos en la mesa donde vamos a comer el alcohol en gel, estemos afuera, con una mesa muy grande, que estemos realmente distanciados, les puedo asegurar que se puede hacer. Entonces, inténtenlo hacer y festejar con alegría el Día de la Madre pero cuidándolas mucho”, pidió Ibero.

En lo que va de la pandemia (desde marzo hasta el momento) 18.247 personas contrajeron la COVID-19 en la provincia de las cuales 13.064 se curaron y 500 murieron. Aún hay 4.683 personas contagiadas en ciudades, localidades y parajes rionegrinos.