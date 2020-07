Coronavirus: primer paciente recuperado con plasma en Cipolletti

Hoy se registró el primer alta de un paciente con coronavirus tras someterse a un tratamiento con plasma convaleciente. Un hombre de 60 años salió caminando por las puertas del policlínico Modelo de Cipolletti luego de estar varias semanas en grave estado.

Antes del inicio del tratamiento su vida estaba en riesgo. Fueron alrededor de 7 días desde el inicio de las transfusiones de plasma de pacientes recuperados. Según informaron fuente de salud, es el primero en Río Negro.

El protocolo se habilitó hace una semana en la provincia y en Cipolletti hay al menos cuatro personas más en tratamiento. En el Policlínico hay otras dos que se están recuperando mientras que en el hospital hay otras dos.

Sin embargo, los internados en salud pública, jóvenes de entre 30 y 35 años, no registran grandes cambios. Esto se debe a que están en grave estado en terapia intensiva y la recomendación del tratamiento es comenzar antes de que necesiten un respirador.

La jefa del servicio de clínica médica del Policlínico, Belén Vidal, destacó la importancia de la donación de los pacientes recuperados y llamó a quienes todavía no lo hicieron a que se acerquen. "Es muy importante el aporte de ellos" indicó. En el Policlínico hubo 59 pacientes por coronavirus y 12 de ellos ya fueron a donar.

Sobre el paciente, indicó que "tuvo una recuperación increíble". El mismo día que se aprobó el protocolo, el 15 de julio pasado, comenzó con el tratamiento y una semana después logró recuperarse. El hombre cipoleño recuperado estaba en terapia intensiva con una grave neumonía.

"Era un paciente crítico. Tenía todas las condiciones para ser tratado con plasma y fue muy beneficioso. Estuvo doce días internados, desde el inicio del tratamiento al cuarto día pasó a sala y hoy le dimos el alta", detalló Vidal.

La profesional explicó que, según el protocolo, las condiciones para que el tratamiento sea efectivo debe ser en personas que no hayan entrado en asistencia respiratoria, como son los casos en el hospital. Esto no quiere decir que no puedan mejorar pero puede ser mucho más lento.

"Esto es my alentador para el tratamiento de pacientes con coronavirus", indicó Vidal. En el Policlínico hay otros dos tratamientos, una mujer de 40 años que ya muestra mejoras y otras mujer de 57 años que viene con una recuperación más lenta porque su situación es más grave.