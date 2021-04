Cortes en las rutas petroleras: «Somos rehenes, hay más de mil camiones parados en Añelo»

Los cortes de ruta que realizan, desde el miércoles, los trabajadores autoconvocados de Salud de Neuquén ponen en jaque el abastecimiento de alimentos y mercaderías en todo el corredor petrolero. El intendente de Añelo, Miltón Morales, aseguró que hay más de 1.000 camiones varados en la localidad cabecera de Vaca Muerta.

En diálogo con Vos A Diario, el programa de RN RADIO (89.3), el jefe comunal se refirió al conflicto que se prolonga desde la semana pasada y dijo que son "rehenes" de la situación. Fue uno de los intendentes del MPN que firmó la carta de apoyo a las gestiones del gobierno de Omar Gutiérrez que se conoció ayer.

"Nos dejaron de rehenes", aseguró y apuntó contra los gremios porque no pudieron contener a los grupos que se aislaron y desconocieron los acuerdos firmados. "Es un problema gremial que la conducción no supo manejar", señaló.

Morales dijo que están "preocupados" y que esperan que "la Justicia, el Gobierno y los gremios puedan resolver el problema" porque, en caso de fracasar la reunión convocada para las 17, podría sentirse la falta de alimentos y mercadería. "La flexibilización del sábado permitió descomprimir la situación", dijo pero aseguró que la situación nuevamente es crítica.

"El gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo y discutió en paritarias con los gremios", resaltó. "Si bien es cierto que las y los trabajadores de la salud tienen el derecho de pedir mejores salarios, la realidad indica que hay actores que incitan a realizar medidas como cortes de rutas lo que genera trastornos a sectores de la economía que intentan recuperarse de un año como el 2020 que significó la pérdida total de sus ingresos, se trata también de trabajadores que necesitan transitar y realizar sus tareas para llevar un sueldo a sus familias, además de aquellos que realizan tramites o turnos médicos", señaló el comunicado de los intendentes del MPN al que adhirió Morales.

Sobre el apoyo que reciben los trabajadores autoconvocados de Salud, el jefe comunal de Añelo aseguró que es importante en la localidad, pero lamentó la metodología utilizada por el sector que realiza un corte en varios sectores con afectación directa a la actividad petrolera. Incluso esta mañana había decenas de micros con trabajadores petroleros que esperaban en estaciones de servicios dentro de corredor.

Finalmente se refirió a la convocatoria que lanzó el jefe de fiscales, José Gerez, en el marco de la mediación y que incluyó a los gremios reconocidos por el gobierno, ATE y UPCN, y también a los que no son admitidos por el Ejecutivo por no tener la personería como Siprosapune y el SEN. Si bien en el comunicado firmado por los jefes comunales se insta a que se los convoque, Morales dijo que fue una "desinteligencia" al referirse a un reconocimiento que el gobierno no viene dando.