Por los piquetes, las pérdidas en Vaca Muerta ya superan los 2,7 millones de dólares

Los cortes de rutas y picadas que desde el miércoles realiza el personal autoconvocado de Salud de la provincia de Neuquén en múltiples puntos del corazón de Vaca Muerta, obligaron a varias de las petroleras a paralizar totalmente más de una treintena de equipos de torres y fractura, generando una pérdida para esas firmas que ya supera los 2,7 millones de dólares.

La principal afectación que se está viendo es la generada por la imposibilidad de las operadoras de realizar las rotaciones de personal ya que incluso en algunos cortes se impidió que los operarios pudieran pasar a pie.

Por normas de seguridad, una vez que el personal cumplió el máximo de horas de trabajo previsto debe ser reemplazado por el siguiente turno. Algunas empresas están trabajando con el personal en campamento, por lo cual no se han visto afectadas ya que pueden generar las rotaciones sin depender de la llegada de operarios de otras localidades, pero la mayoría sí depende del arribo diario de los grupos de operarios, e incluso una empresa ya se enfrentó al hecho de que sus empleados cumplieron en el campo los días de trabajo y no pudieron ser relevados.

El relevamiento realizado por Energía On entre las principales petroleras de la cuenca da cuenta de que de momento son 31 los equipos petroleros que se encuentran paralizados. De ese total, 18 son torres de perforación, es decir casi la totalidad de las torres activas de Vaca Muerta están hoy frenadas.

Además 12 equipos de torre como workover, pulling y coiled tubing también debieron suspender sus trabajos y una empresa debió además paralizar el set de fractura con el que estaba trabajando.

Es que además de la imposibilidad del recambio de personal, la extensión de los cortes de rutas hizo que en los yacimientos se registren faltantes de insumos clave, como la arena de fractura, y de otros elementos que imposibilitan la continuidad de las tareas.

A poco más de un año de la cuarentena obligatoria que forzó a la paralización total de los equipos en Neuquén, desde una de las empresas especializadas en equipos de perforación se reveló que tienen desde la noche del miércoles el 100% de sus equipos parados a raíz de los bloqueos de rutas.

Cada equipo parado significa un costo que debe seguir pagándose, un gasto por ineficiencia que tienen que afrontar las empresas operadoras y que en este caso, entre ayer y hoy ya ronda los 2,7 millones de dólares según se desprende del detalle que cada una de las compañías brindó en el relevamiento realizado.

Las mayores afectaciones se dan en lo que se conoce como la "zona caliente" de Vaca Muerta, que es la ubicado en las inmediaciones de Añelo en donde se concentran el grueso de los cortes, pero además en donde tan solo en la mañana de hoy se sumaron tres nuevos piquetes sobre picadas que estaban siendo utilizadas por algunas empresas.

Desde las operadoras consultadas se manifestó el descontento con una información que ayer se les hizo llegar de parte del gobierno provincial, detallando una serie de caminos alternativos que podrían utilizar ante los cortes de las rutas troncales.

Según enfatizaron desde las firmas, el aviso generó malestar no solo porque se trataba de caminos por los que una gran cantidad de equipos petroleros no pueden circular, sino porque además consideraron que se trató de una respuesta que no da solución al problema de fondo de los periódicos cortes en las rutas petroleras.

Por último, desde varias empresas que están enfocadas en la producción de gas, se advirtió que tanto los cortes de ruta que desde el miércoles realiza el personal de Salud, como los piquetes que se desarrollaron en la zona de Vaca Muerta en lo que va del año, perjudican la perforación y conexión de los nuevos pozos productores de gas que se realizan por medio del Plan Gas Ar, demorando aún más el buscado incremento de la producción que permita que no falte tanto gas en este invierno.

Mientras las medidas de fuerza en reclamo de una mesa de negociación salarial con el gobierno no parecen tener a la vista una resolución, una serie de incidentes se han ido generando en varios de los cortes de la zona de Añelo, no solo con accidentes de tránsito sino incluso con un contrapiquete realizado por un grupo de camioneros que exigen a los trabajadores autoconvocados de Salud que, tras dos días varados, los dejen pasar.