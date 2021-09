Costaron 65 millones de pesos las obras que mantuvieron al MNBA cerrado por dos años

El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén se vio obligado a cerrar las puertas después de esa noche del 10 de enero de 2020 que en medio de una noche de milonga, una freidora estalló y provocó un incendio que afortunadamente no fue todo lo trágico que podría haber sido. Se apagó a tiempo y la sala de exposición estaba cerrada, con lo que sólo se afectaron parcialmente las cinco obras del hall y no toda la colección expuesta. Lo cierto es que 20 meses después, la gran institución de la cultura neuquina sigue cerrada. Las obras de reparación que postegaron su reapertura costaron 65 millones de pesos. Las puertas del única sede descentralizada del Museo Nacional se abrirán a fin de mes, dentro de un paquete de inaguraciones del intendente Mariano Gaido, por el aniversario de la ciudad.

Claro está que tras el incendio, el MNBA Neuquén necesitaba obras, pero el extenso plazo de estas abrieron la polémica sobre la permanencia en la ciudad de las 201 piezas de arte que tiene el museo nacional le cedió a la institución neuquina en comodato.

La directora del MNBA Neuquén, Ivana Quiroga -hija del fallecido exintendente Pechi-, negó que existiera un reclamo formal, pero los 20 meses del museo neuquino cerrado pusieron los ojos de la comunidad artística en el exquisito catálogo con el que cuenta la institución.

Respecto de las obras que se realizaron en estos casi dos años en el museo, la subsecretaria de infraestructura de la Municipalidad, Mariel Bruno, señaló en diálogo con RÍO NEGRO, que se realizó para ellas una inversión de alrededor de 65 millones de pesos.

Bruno explicó que "el museo tuvo dos etapas de obras, una que fue inmediatamente después del siniestro que se abocó a la cocina, donde había surgido el siniestro, que había quedado en malas condiciones" y que implicó remover todos los rastros del incendio y remodelar la cocina para dejarla funcional. A las instalaciones se le quitó la conexión de gas dado que de aquí en adelante allí sólo podrá funcionar una cafetería. "Esa inversión fue en el orden de los 4 millones de pesos", puntualizó la funcionaria.

Pero además confió que "simultáneamente a eso, mientras se terminaba de arreglar la cocina, hicimos toda la investigación sobre en que situación estaban el resto de las salas. A partir de ahí se dio que uno de los principales problemas es la afectación que tuvo el humo dentro de los sistemas de calefacción y ventilación del museo".

Esa fue entonces la principal obra que mantuvo al MNBA con las puertas cerradas antes y más allá de la pandemia.

"Lo primordial es preservar las obras del museo del hollín, entonces teníamos que asegurarnos que de ninguna manera algo del hollín quedase dentro del sistema de calefacción y pudiera afectar luego las obras de arte. Eso implicó que tuviéramos que desarmar por completo el sistema de calefacción, bajar todos los conductos, limpiar los que se pudieran limpiar y aquellos que no pudimos garantizar el 100% de la limpieza, se cambiaron", detalló sobre la obra que costó alrededor de 49 millones de pesos.

Sobre el plazo extenso, Bruno indicó: "no podíamos estimar en el día cero cuanto nos iba a llevar porque fue todo un trabajo artesanal de bajar uno por uno esos conductos, limpiarlos, encontrar los que estaban en mal estado y volverlos a poner. No es una obra nueva, no es que uno coloca un sistema de cero y que sabes cuanto tiempo te lleva hacerlo y en cuando lo pones en funcionamiento".

Pero además agregó que es un trabajo "muy puntual y muy minucioso, ahí tenemos obras que valen millones de dolares, no podemos por apurarnos o por cumplir con un plazo exiguo que no podía ser determinado el primer día, arriesgarnos a tener algún problema con las obras de arte".

"Nos tomamos todo el tiempo necesario para que el sistema quedara bien y poder certificar que no vamos a tener ningún problema con las obras de arte", subrayó.

Además, Bruno explicó que también se aprovechó que el museo tenía las puertas cerradas y todas las obras a resguardo para hacer el recambio del sistema luminarias que era la que originalmente se había montado en 2004 cuando fue inaugurado el edificio. "Teníamos que llevarlo a luces led y a los nuevos requerimiento que tienen los museos de Bellas Artes en cuanto a iluminación", explicó sobre la tercera obra que se realizó y que demandó 10 millones de pesos.

En total, lo que se invirtió para la puesta a punto del MNBA tras el incendio fue alrededor de 65 millones de pesos, cuatro millones más de lo que había estimado hace menos de un mes el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola.

Con las obras de refacción ya listas, el MNBA volverá abrir al público a fin de mes en medio de la maratón de 70 inauguraciones de obras que está haciendo el intendente en el mes aniversario de la ciudad.