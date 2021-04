Covid 19: Iberó confirmó que la curva empieza a subir en Río Negro

"Que este sea un día para pensar en salud y no en enfermedad" indicó esta mañana Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro; en el habitual informe semanal sobre el coronavirus en la provincia.

Fue en referencia a la celebración del Día Mundial de la Salud y sobre la marcha de la pandemia sostuvo que "venimos en ascenso en los casos, en los últimos seis días vemos que nuestras curvas empiezan a subir", por eso reafirmó que "salud es no contagiarnos de covid".

Agregó que "más allá de todas las medidas" que se puedan tomar "hay un montón de cosas que cada uno de nosotos podemos hacer" como "el distanciamiento, el uso de barbijo y el alcohol en gel; que son la mejor vacuna" porque "la vacuna sirve para no terminar en un respirador en terapia intensiva".

Iberó señaló que la provincia tiene 1.219 casos activos y entre algunos lugares mencionó que ayer se confirmaron 109 nuevos contagios en Bariloche, 28 en Roca y 13 en Viedma, y "el 99% son contagios en reuniones sociales" porque "los jóvenes son los que menos respetan" las medidas sanitarias "cursan la enfermedad con síntomas más leves" pero "infectan a personas mayores" que "tienen cuadros más severos"; al tiempo que señaló que "esta nueva ola se ve que se replica más rápido que antes".

La funcionario sostuvo que "hasta que podamos vacunar a todo el personal de riesgo es importante cuidarnos" y pidió "defender la salud de cada uno de nosotros" porque "muchos que tienen síntomas no consultan, para que no sean aislados" y "muchos positivos no dicen con quien estuvieron".

Recalcó que "la única manera para no colapsar el sistema sanitario es cuidarnos entre nosotros".

En cuanto a datos estadísticas indicó que hay una ocupación de camas en terapia intensiva del 72%, aunque diferenció la situación con el año pasado al señalar que ahora hay más internaciones por otras patologías que no se daban en 2020 debido al aislamiento; dijo que la letalidad en Río Negro es del 2,3% "menor al registro nacional", la duplicación de casos se da cada 407 días y la recuperción de los enfermos llega al 95,67%.

En cuanto a las vacunas indicó que la provincia recibió 83.750 dosis, 71.150 del primer componente y 12.600 del segundo, se aplicó el 89% de stock y que desde el fin de semana se están repartiendo más de 20.000 dosis, que estarán destinadas a mayores de 60 años.

Río Negro tiene en la actualidad unos 44.000 mayores de 70 años inscriptos para recibir la vacuna y 42.500 mayores de 60.

Iberó señaló que se pueden realizar consultas sobre la inscripción llamando al 0800 999 0946 y que los interesados se deben anotar a través de la página web vacunate.rionegro.gov.ar, mediante la aplicción Río Negro Circula o en los centros de salud más cercanos para aquellas personas que no tengan acceso a las herramientas digitales.