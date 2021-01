Crece el malestar por el quite del plus de productividad en Bariloche

Sin anunciar medidas de fuerza inmediatas, el gremio de los gastronómicos en Bariloche, Uthgra, expresó su malestar por la marcha atrás del empresariado en el pago del plus de productividad este verano y anticiparon que esperarán a que se cumplan los plazos a comienzos de febrero para activar acciones directas.

Nelson Rasini, secretario general de Uthgra, detalló que la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica "puso en la mesa de debate el tema del plus de productividad" aunque es un derecho adquirido desde hace años. El jueves al mediodía se acordó cambiarle la denominación para no afectar posibles ayudas del Estado y pagarlo de manera no remunerativa, pero por la misma noche la empresarial canceló ese acuerdo.

"Agotamos todas las instancias en pos de la paz social" dijo el dirigente sindical quien acusó al sector privado de frustrar las negociaciones.

De manera previa, tras un corte de la ruta 40 que se prolongó por dos días, Uthgra había aceptado esperar la paritaria nacional para su reclamo salarial y constatar que den de alta a los temporarios en la Afip, según un compromiso de los hoteleros.

Para Ovidio Zúñiga el tema del plus de productividad "nunca estuvo en discusión" y que "es una actitud provocadora del sector empleador".

El gremialista señaló que por ahora no se podrán iniciar acciones directas contra esta decisión de los empresarios de no pagar el plus, hasta constatar con los salarios de enero (que se deben abonar al cuarto día hábil de febrero) si efectivamente se cumple.

El plus de productividad significa el 25% del salario básico y se abona con los sueldos de enero y febrero, en la temporada de verano, y de julio y agosto en el invierno.