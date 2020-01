Crece el misterio sobre los aportantes "truchos" a la campaña de Gennuso

La exconcejal oficialista Viviana Gelaín es la única imputada hasta el momento en la causa por los presuntos aportantes truchos para la campaña de 2015 del intendente Gustavo Gennuso.

Así se surge del legajo caratulado: “Investigación Aportes Juntos Somos Bariloche (JSB) campaña 2015”. Gelaín es una dirigente de la carpa chica de Gennuso. Milita al lado del intendente desde la época del partido vecinal Pueblo, con el que Gennuso intentó -sin lograrlo- en dos ocasiones llegar al sillón municipal.

Gelaín finalizó su mandato como concejala el 10 de diciembre pasado, pero Gennuso no la dejó en la orfandad, porque la designó como coordinadora de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal de la causa, Guillermo Lista, tiene definida la imputación por el delito de falsedad ideológica, agravada por su condición de funcionaria pública e incumplimiento de deberes de funcionaria pública contra Gelaín.

La Oficina Judicial programó para el 17 de febrero a las 13 la audiencia de formulación de cargos, informaron las fuentes.

Según las fuentes, Lista estableció, tras la investigación preliminar, que Gelaín presentó, en su carácter de administradora de la campaña de la Alianza Electoral transitoria “Juntos Somos Bariloche”, el 6 de noviembre de 2015 en la sede de la Junta Electoral Municipal y, después, en la Justicia Electoral Provincial la rendición de los ingresos y gastos de campaña.

Justamente, en esa rendición se encontraban descritos y rendidos una serie de aportes supuestamente realizados por particulares.

Las fuentes informaron que el fiscal determinó que un grupo numeroso de personas negaron haber hecho aportes de campaña a favor de Juntos Somos Bariloche. Por el momento se desconoce el monto que se investiga.

Para el fiscal, Gelaín conformó “de manera intencional” la lista de aportantes “a sabiendas de su falsedad con el claro objeto de solo cumplir con la manda impuesta por el artículo 89 de la ley 2431, que contiene el Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia.

La teoría de la fiscalía es que Gelaín “dio por verídicos ingresos -aportes falsos-” para justificar el balance de ingresos y egresos de la campaña política “y a sabiendas de la posibilidad de perjudicar al resto de las organizaciones partidarias e inducir a engaño al Estado”.

Viviana Gelaín fue concejal en el período 2015-2019. Hoy es coordinadora de Ambiente y Desarrollo Urbano municipal. (Archivo)

“Río Negro” se comunicó con Gelaín que negó haber sido la que recolectó los fondos para la campaña de Juntos Somos Bariloche y haber elaborado la lista de aportantes.

“No tengo novedades al respecto. Supongo que habrá que esperar al final de la feria (judicial)”, respondió Gelaín, cuando se le preguntó si tenía alguna novedad de la causa.

“No he tenido ninguna audiencia judicial. Solo se citó a una audiencia que se suspendió”, explicó.

La audiencia había sido convocada para finales de noviembre pasado, pero se aplazó para el 17 de febrero próximo.

¿Quién era el responsable final del manejo de los fondos?, ¿era usted?-le preguntó este diario-.

-Mi función fue rendir gastos-.

¿Usted no los recolectó?, ¿quién hizo la lista entonces?

-No.

¿Usted tampoco hizo la lista de los aportantes?

-No.

-¿Quién fue entonces?, ¿de dónde salieron esos nombres, entonces? No hubo más respuestas.