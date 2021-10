Crece el número de pacientes con obra social al servicio de Odontología del hospital de Cutral Co

En el retorno hacia la atención en los diferentes servicios del hospital de Complejidad Media, la atención en Odontología se observa con una alta demanda de pacientes, aunque el dato significativo es que muchos de ellos cuentan con obra social. Además de la atención en este establecimiento médico, donde acuden habitantes de Cutral Co y Huincul hay nueve centros de salud que tienen consultorio odontológico.

En esta semana que termina, el servicio de Odontología pudo volver a realizar las actividades prepandémicas para conmemorar la “semana de la salud bucal”. Fue así que retornaron a la visita que acostumbraban a las escuelas y a otras instituciones.

La jefa del servicio, Andrea Ramírez explicó que en el contexto de pandemia, se organizaron charlas didácticas y entrega de cepillos para las niñas y niños de 1º y de 7º grados, no la totalidad de los establecimientos.

Más allá de esta actividad puntual, también comenzaron con la atención en todos los consultorios tanto en el hospital como en los centros de salud. Los pacientes que debían seguir con los controles de rutina, debido a la pandemia, evitaron hacerlo y ahora, comenzaron a volver. Sin embargo, la alta demanda en los turnos obliga a tener paciencia para encontrar el turno.

La jefa del servicio aportó otro dato más que se empezó a advertir con mayor frecuencia. Se trata del crecimiento en pacientes que cuentan con obra social, pero que optan por el sistema público. Algunas de las razones a las que obedece esta situación, descriptas por la odontóloga son el aumento en el costo de los coseguros y el kit de seguridad obligatorio que incorporan los profesionales, ante la pandemia de coronavirus.

“Se da la situación que existe mucha demanda porque hay más concurrencia de personas con obra social y damos menos turnos porque hay que tener protocolo de atención”, describió.

A diferencia de lo que ocurría antes, no se puede atender “un paciente detrás de otro, hay que hacer un reposo y todo se desinfecta, esto hace que los turnos sean más espaciados”, explica Ramírez. "Al salir de la segunda ola, si está viniendo mucho paciente con todo lo atrasado, hay muchísima demanda y los turnos no son suficientes. El costo del kit de seguridad en un consultorio privado no puede pagarse para quien no tiene dinero", aclaró.

En estos días, aparecen los casos de personas que requieren extracciones de alguna pieza y es necesario mantener el consultorio del programa de control de niño sano.

La planta de profesionales está compuesta por 16 profesionales que se distribuyen en el propio hospital y en los centros de salud de: Brentana, Unión, San Martín (ex500 Viviendas); Pampa; Aeroparque; Parque Oeste –todos en Cutral Co- y Central; Centenario y Otaño, en Plaza Huincul.

El cupo de pacientes para atender son cinco turnos de media jornada, por profesional a la mañana y a la tarde. A la vez, en el consultorio de urgencia se debe dejar para la demanda que llegue.

Por otra parte, Ramírez explicó que, de a poco también volvieron a atenderse las especialidades: las cirugías que están a cargo de Aldo Beitía; endodoncia, tratamiento de fisurados, pacientes con discapacidad y Articulación Témporo Maxilar –ATM-. El servicio incluye a tres profesionales residentes que están acompañados por el odontólogo Pablo Uriarte.

RECORRIDO POR JARDÍNES Y ESCUELAS

Las visitas a las escuelas y jardínes era una actividad programada todos los años, de parte de profesionales del servicio de Odontología. Sin embargo, la pandemia hizo que recién ahora se pudiera retomar.

Esta semana que termina se hizo el recorrido por algunos de los establecimientos y aunque quedaron dos pendientes se continuará la semana próxima.

En este caso, por ejemplo, el jardín Nº 15, las escuelas primarias Nº 172, en barrio Parque Oeste y la Nº 49, en Centenario de Huincul. A la vez, asistieron al Centro De Día “La Novena” y a las escuelas rurales de Monte Hermoso -281- y de Filli Dei -269-.

Por otra parte, con el odontólogo Pablo Uriarte, los tres residentes fueron los encargados de ir a las escuelas rurales y aprovecharon para hacer la revisación de las bocas. Luego irán a la primaria Nº 102, según explicó la jefa del servicio Andrea Ramírez. En el caso que por la revisación a simple vista se advierta alguna caries u otro problema, se los citará al centro de salud.

Finalmente, se les entrega los cepillos de dientes en las bolsas individuales para enseñarles la técnica adecuada de la correcta higiene bucal.