Bahía Blanca

¿Nos creemos todo lo que nos dicen? Hoy estamos en plena campaña en pos del premio mayor: la presidencia de la República.



Sólo se escuchan frases de lo que desean hacer por nosotros todos.

La felicidad, el bienestar, realizar los sueños, vivir una vida en el Paraíso y sabemos que no lo podrán cumplir. Entonces ¿les creemos? No. Muchos se han acercado a esas “palabras” por la necesidad de creer en algo, aunque se duda de su valor.



Las promesas están de darnos, dicha, prosperidad, placer y ver realizados nuestras esperanzas. Son cosas que están aquí, no en el más allá. Para eso están las religiones, que no las comprendemos mucho.

En su momento fueron un bastión contra la barbarie. Pero hasta uno de sus propios santos dijo: “No creo lo que no veo” ¿Alguien ha vuelto del más allá y nos ha dicho cómo es? Entonces también juegan con nuestra ignorancia y credulidad.



Promesas de que si hacemos algo, seremos recompensados con otra cosa, allá. Acá, sólo la Justicia nos castiga… siempre que no tengamos poder. Otras religiones mandan a sus seguidores a inmolarse y dicen que serán recibidos por “alguien” en el más allá. ¿Por qué no van ellos? No están seguros.



Lo mismo sucede en la política, nos prometen cosas que no podrán cumplir y nadie pedirá cuentas. Se aprovechan de nuestra ignorancia y cultura. Por eso los países del Magreb y Medio Oriente, hoy se sublevan en contra de los déspotas. ¿Y contra los malos gobernantes Dios y la Patria los demandarán? “No lo vi ni lo veo, no lo creo”.

Muchas gracias



Martha S. Kelly

DNI 6.437.720