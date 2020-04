Criadores, a un paso de la reapertura del matadero municipal de Neuquén

Salvo el de Plaza Huincul que es privado, no hay otro establecimiento en la zona que pueda facilitar la faena de porcinos y venderlos en la provincia. Foto Oscar Livera.

Casi un centenar de criadores de chanchas de Colonia Nueva Esperanza esperan la apertura del matadero municipal en la meseta. El Concejo Deliberante de Neuquén autorizó al intendente Mariano Gaido a realizar la concesión en forma directa a la Asociación de Fomento Rural (AFR), integrada por los crianceros, pero hasta el momento se desconoce cuándo se concretará la firma y el traspaso del servicio.

“Sabemos que en el Concejo se autorizó el convenio, pero a nosotros no nos informaron nada. Entregamos todos los papeles, y no nos han llamado”, dijo Juan Vargas, presidente de la AFR Nueva Esperanza.

Detalló que la organización no gubernamental le entregó en enero a la comuna la documentación de Rentas, DGI, la documentación de asociaciones y lo concerniente a la AFR.

El jueves pasado, el Deliberante votó por mayoría la ordenanza que le otorga súperfacultades al jefe comunal, lo que le facilita entre otros aspectos, saltear los pasos de una concesión de servicios para realizar la contratación directa del matadero municipal en favor de la AFR, por un plazo de doce meses.

“Tienen 30 días para poner en funciones la faena a partir de la firma del acuerdo”, indicó el secretario de Gobierno de la comuna, Juan Martín Hurtado. Sin embargo, no especificó cuándo la comuna realizará el convenio con los criadores de cerdos.

El matadero municipal fue explotado hasta el año pasado por un frigorífico. Los seis faenadores que se desempeñaban en el lugar son de la meseta, y según explicó, Vargas “están trabajando en otro lugar ahora, pero en cuanto se firme el convenio, podrán venir a faenar para acá, porque además son de esta zona”, señaló.

No hay otro establecimiento que pueda facilitar la faena de porcinos y animales menores en la zona, salvo en Plaza Huincul. Con las restricciones de circulación, los productores de Nueva Esperanza no se arriesgaban al traslado hacia la comarca petrolera por los permisos que requerían solicitar y los costos del flete.

Cada productor en Nueva Esperanza tienen entre cuatro y cuarenta madres cada uno, según la posibilidad económica, con una producción promedio de ocho lechones por cada chancha. Unos setenta integran la AFR, sin embargo, Vargas aseguró que si el matadero municipal está en funciones, el lugar atiende a un centenar de criadores de cerdo.

“Tenemos unos sesenta a setenta productores de los nuestros que venían al matadero municipal, pero necesitamos saber en qué condiciones está todo, cómo va a ser el acuerdo, porque la AFR es una Asociación sin fines de lucro, y no es que tenemos fondos para poner en marcha el matadero municipal”, dijo Vargas.