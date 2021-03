Cristina dijo que no se puede pagar la deuda del FMI, pero Alberto Fernández la contradijo ante el BM

El presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner mostraron posturas opuestas sobre el futuro de deuda que el país tiene con organismos internacionales de crédito.

Cristina participó hoy de en un acto en la localidad bonaerense de Las Flores por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en su discurso, el primero que pronunció este año, afirmó que no se puede pagar la deuda con el FMI en las condiciones actuales. La vicepresidenta les pidió un gesto a favor del país al organismo internacional y a Estados Unidos.

“Todos sabemos que, en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo”, reafirmó la expresidenta.

Por su parte, Fernández mantuvo hoy desde la residencia de Olivos una videoconferencia con el titular del Banco Mundial (BM), David Malpass, quien ratificó el respaldo del organismo a la Argentina. En el encuentro, Fernández dijo que la Argentina “honrará sus deudas”, y se abordaron la situación social y económica, y la cartera de inversiones que tiene el organismo en el país.

El objetivo fue “sentar las bases para lograr un desarrollo sostenible de mediano y largo plazo”, indicó Presidencia. Durante la conversación, Fernández analizó la situación internacional con respecto a las vacunas contra el Covid-19 y consideró que debe existir una distribución equitativa, ya que debe ser concebida como un bien global al que todos los países puedan acceder.

El presidente argentino se refirió a la deuda externa recibida de parte del gestión anterior, que se combina con años de recesión, e indicó que desde el Gobierno nacional se está trabajando con confianza para salir adelante.

“Tenemos confianza en que con un crecimiento armónico y equitativo podremos salir adelante, prestando atención a quienes más lo necesitan”, afirmó el mandatario.

Argentina, a través del ministro de Economía Martín Guzmán, esta negociando una refinanciación del préstamo de 44.000 millones de dólares que contrajo la gestión de Mauricio Macri. Además el país debe hacer frente en mayo al pago de 2.000 millones de dólares con el Club de París. Estos dos escenarios condicionan la política económica del país, por lo menos en el corto plazo.