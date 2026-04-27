Milei en la Fundación Libertad: repudió el ataque a Trump y aseguró que «lo peor ya pasó» a pesar de los ataques políticos al programa

Con motivo de la 9ª edición de la tradicional Cena Anual de la Fundación Libertad, uno de los principales oradores fue el presidente Javier Milei, quien agradeció la invitación y expresó su repudio por el atentado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También cuestionó los esfuerzos de la izquierda por desestabilizar en momentos en que no están en el poder, valoró su gestión y lanzar un cumulo de críticas a las administraciones del kirchnerismo.

“Gracias a la fundación Libertad por la invitación y por este premio y por este privilegio que me estuviera esperando el maestro Benegas Lynch en el escenario. Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump”, dijo.

“Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley”, exigió.

“Nosotros los liberales cometimos un gran error después de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. con la sola caída era suficiente. La realidad demostró que no. Lo que hizo el Marxismo fue reconstruir y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad”, indicó el líder del Poder Ejecutivo.

Javier Milei: «soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumió»

Javier Milei valoró el ajuste que llevó a cabo. “Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, a fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante”, dijo y agregó: “La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos”.

Atacó a Cristina Kirchner en otro tramo de su alocución: “La presidiaria dio jubilaciones sin aportes”. Para el economista, dijo que el kirchnerismo “metió muchas cosas debajo de la alfombra” y por eso tuvo que devaluar. También, anticipó que su gestión pagará las deudas de gobiernos pasados. “Vamos a honrar las deudas”.

Además, criticó “las mentiras» del kirchnerismo: “No saben sumar dos más dos ni con un abaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó mas inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo. Y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández”.

Sobre la inflación, Milei dijo que hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, se estaba desplomando. Pero luego creció por, desde su punto de vista, “la política, que jugó muy fuerte”. “Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”, dijo elevando el tono de voz.

Para el Presidente, de acuerdo al EMAE, “la economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”.

“Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda”, disparó. Acto seguido, indicó que su gestión creó miles de puestos de empleo y que la reforma laboral formalizará a muchos de esos empleados sin formalización. “Somos los únicos que sacamos una re ley de reforma laboral, somos los únicos que generamos trabajo. Yo soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumió, soy el Presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta”.

Luego, aseveró: “Siempre se nos acusó cuando mostramos nuestras propuestas de que eso era un problema de la teoría, pero que en la práctica no funcionaba. Hay una frase del prócer Benegas Lynch hijo que es que “no hay nada más práctico que tener una buena teoría. Lo que voy a mostrar es que las ideas de la libertad funcionan. ¿Por qué a los lugares a los que vamos somos tan ponderados? Eso quiere decir que las ideas de la libertad funcionan”.

En otro tramo de su exposición, habló de Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca. “Nos dedicamos a nivelar la cancha, a correr al Estado, a desregular. Gracias al Coloso Federico Sturzenegger quitamos más de 15 mil regulaciones. Me pregunto ¿Por qué tengo que beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿Es justo pagar los neumáticos 4 veces más caro? ¿o los tubos de acero?”, se preguntó en referencia a los dueños de FATE y a Techint.

Para cerrar su exposición, volvió a mencionar que la inflación va a bajar. “Vamos a derrotar la inflación, la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante”.

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