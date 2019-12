¿Cuál es tu receta para preparar el mejor clericó para estas Fiestas?

Para algunos es una ensalada de frutas con un toque de alcohol, en otros países lo llaman ponche. Lo cierto es que nosotros también lo consumimos y es en las Fiestas de fin de año cuando nos lucimos con su preparación. ¿Con qué fruta lo hacemos? ¿Ponemos vino blanco o champaña? ¿Es necesario agregarle azúcar o con la de la fruta alcanza?

Es probable que existan una, dos, tres, muchas recetas familiares... o no, pero lo único cierto es que hay que hacerlo y ofrecerlo, generalmente, como postre antes del brindis. Entonces la hacemos fácil, elegimos frutas de estación y acompañamos con algunas enlatadas que quizás no haya en las ferias o no sean de la zona, mezclamos, agregamos un poco más de líquido y... ¡ya está! A disfrutarlo sin vergüenza... eso sí, hay que consumirlo bien frío y nada de usar cucharitas de metal porque al contacto con el alcohol puede ser contraproducente.



Esta es nuestra modesta receta... contanos vos cómo lo preparás y que le agregarías de más o no. Tomá nota:

Ingredientes

(las cantidades las elegís vos)

- duraznos

- frutillas

- cerezas

- kiwis

- manzanas

- bananas

- ananá

- naranjas

- uvas

- pelones

- damascos

- vino blanco dulce o champaña

- azúcar o jugo de frutas

Preparación

Primero lavar y pelar las frutas que se consigan de estación. Luego se cortan en cubitos al igual que las enlatadas y se colocan en un jarra o bol grande. En ese mismo recipiente se agrega un poco de azúcar o jugo de frutas (es a gusto del que hace la preparación) y el vino. Si vamos a utilizar un espumante, lo recomendable es agregarlo a último momento como para que no pierda el gas carbónico. Servir bien frío y ¡SALUD!