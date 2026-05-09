Neuquén sumará 20 parques temáticos: dónde estarán los tres primeros y de qué serán

La iniciativa busca que las vecinas y vecinos tengan un parque temático cerca de sus hogares. Foto: archivo Florencia Salto.

La municipalidad de Neuquén anunció la construcción de 20 parques temáticos en distintos barrios de la ciudad y confirmó que tres ya están en ejecución. La apertura de sobres tuvo lugar este viernes.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, contó a Diario RÍO NEGRO qué temáticas tendrán las plazas, en qué barrios estarán y cuáles son las empresas oferentes.

Dónde estarán los tres parques y qué temáticas tendrán

Rueda Cáceres destacó la instalación de estos espacios en distintos puntos de la ciudad: «los vecinos y vecinas podrán tener uno muy cerca y no tendrán que desplazarse para llevar a los chicos a una tarde de recreación».

Sobre los tres primeros parques anticipó «estamos haciendo las bases, así para cuando se resuelva la licitación ya poder armar el cronograma de instalación».

Precisó que uno de los nuevos espacios estará en el barrio Confluencia, entre las calles Paimún y Pomona, y que estará inspirado en los cubos Mafalda, los juguetes del personaje de Quino.

«Esos cubos estarán conectados con toboganes y después con los juegos complementarios que son hamacacas, subibajas, otros toboganes y algunas cuestiones de gateo para niños más chicos», describió.

La subsecretaria mencionó que esa plaza no está nombrada y «seguramente la comisión vecinal, una vez que esté inaugurada, busque ponerle un nombre«.

Ya se están construyendo las bases de las tres primeras plazas. Foto: archivo Florencia Salto.

El paseo Limay, entre Linares y Saturnino Torres, también sumará un parque temático inspirado en el benteveo. «Es un pájaro que se puede ver en la zona, muy característico especialmente de la península Hiroki«, contó.

El tercer espacio que está en ejecucción está ubicado en San Lorenzo Norte, sobre Dr. Ramón casi Necochea, y reflejará la actividad económica de Neuquén.

«Se va a llamar el Parque de las Energías y allí habrá una réplica del Chocón con toboganes que simulan ser las compuertas donde se desprende el agua, después un paredón donde los chicos trepan», caracterizó la funcionaria.

Además dijo que allí también estará representado un yacimiento pretrolero convencional con una hamaca cuya estructura simulará ser una cigüeña.

Y agregó «también tenemos una estación transformadora de luz con referencia a Calf, que es algo que estamos trabajando en conjunto para darle un poco de identidad a nuestra localidad«.

Licitación de parques temáticos: qué empresas se presentaron

Según detalló la subsecretaria, las dos empresas que se presentaron como oferentes fueron el Grupo Cruci y la empresa Bongo, ambas oriundas de Rosario.

Explicó también que la evaluación de las propuestas será «un proceso complejo porque hay que cumplir con muchos estándares de calidad, medidas, diseño.

«Esperamos que a fin de mes ya podamos tener una resolución que nos diga si están adjudicados o no«, sostuvo y aclaró que la licitación prevé la compra e instalación de los juegos y del piso blando.