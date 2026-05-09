Triunfazos de Navone y Tirante en la segunda ronda del Roma Open

Este sábado se cerró la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, en una jornada llena de batacazos protagonizados por argentinos en el Foro Itálico.

En el primer turno, Thiago Tirante (69°) dio el batacazo ante el británico Cameron Norrie (19°). El marplatense se vengó de la eliminación en Madrid y le ganó por 6-3 y 7-5 en una hora y 26 minutos de juego.

Tirante y un triunfo sólido para seguir soñando.

Con la victoria, el tenista de 25 años accedió por primera vez a la tercera ronda del Roma Open. En la próxima instancia se verá las caras contra el ganador de Cobolli (12°) – Atmane.

La mayor sorpresa de la jornada fue el histórico triunfo de Mariano Navone (44°) sobre el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo. Fue victoria por doble 7-6 en casi tres horas de partido. Es la primera vez que La Nave vence a un top 10 en su carrera.

En el primer set, el argentino fue el primero en quebrar y tuvo servicio para llevarse la primera manga. Pero el norteamericano tuvo chances de break e igualó el marcador. Todo se definió en el tiebreak, donde Navone fue más efectivo (7-4).

En el definitivo, el canadiense empezó con el pie derecho y quebró en el primer game. En el noveno juego, Auger-Alissime tuvo dos sets points pero no concretó. Luego, sacó para igualar el partido pero Navone quebró y se puso 5-5.

Dos quiebres consecutivos de ambos lados llevaron el encuentro nuevamente al tiebreak. Allí, el canadiense sintió una molestia física y no terminó el partido en óptimas condiciones. En la tercera ronda, el nacido en 9 de Julio espera rival, que saldrá del vencedor de Fonseca – Medjedovic.

Navone fue más efectivo y se llevó el mejor triunfo de su carrera.

«Fue un partido muy especial. Es uno de los Masters 1000 más lindos para los argentinos. Por momentos jugué muy bien, por momentos sufrí muchísimo. Este triunfo es muy importante para mí y mi confianza. No puedo estar más contento«, declaró post partido.

El último en pisar el polvo de ladrillo fue Tomás Etcheverry (26°). La mejor raqueta nacional debutó ante el local Bellucci (80°) y cayó sorpresivamente en tres sets (5-7, 6-2 y 6-3). Tras esta eliminación tempranera, el platense podría dejar de ser el número 1 del país si Francisco Cerúndolo llega hasta los cuartos de final en Roma.

Sierra estuvo a un paso de la heroica

Solana Sierra, la única representante nacional en el cuadro femenino, se despidió del torneo al caer ajustadamente ante la estadounidense Coco Gauff (4°). Fue derrota por 5-7, 6-0 y 6-4 en dos horas y 10 minutos de encuentro.

La marplatense estuvo 3-0 en el último set y no pudo aprovechar la ventaja en el marcador. A pesar de la eliminación, la tenista de 21 años cierra un gran torneo subiendo 8 puestos en el ranking en vivo y ubicándose en la 64° posición.