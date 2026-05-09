Hantavirus: el crucero llega a España y se confirmó que la víctima fatal «no desembarcará en la isla»

El buque MV Hondius arribará este fin de semana a Tenerife tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos y varios casos confirmados. Las autoridades españolas anunciaron medidas especiales para el desembarco y la repatriación de los pasajeros.

El Gobierno español confirmó que el barco no atracará directamente en el puerto, sino que permanecerá fondeado frente a la costa para evitar cualquier contacto con la población local. El desembarco se realizará en grupos reducidos mediante embarcaciones menores y bajo estrictos controles médicos.

Hantavirus: el Gobierno de España confirmó que no desembarcarán los turistas ni la persona fallecida a la costa

El Ministerio de Sanidad de España explicó que la pasajera fallecida continuará a bordo hasta que finalicen los procedimientos sanitarios y judiciales previstos al llegar a Tenerife. El objetivo es evitar riesgos epidemiológicos y cumplir con los protocolos internacionales establecidos para este tipo de situaciones.

Miembros funcionarios del presidente Pedro Sánchez confirmaron la decisión. En un mensaje oficial informaron que “Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias.«

El crucero MV Hondius llegará este domingo a Tenerife, en medio de un amplio operativo sanitario coordinado por el Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A bordo permanecen más de 140 personas, entre pasajeros y tripulación, además del cuerpo de una pasajera fallecida.

Según informó la OMS, al menos ocho pasajeros son sospechosos de portar el brote detectado en el crucero. El virus identificado corresponde a la cepa Andes, presente en Argentina y Chile, considerada la única variante de hantavirus con posibilidad de transmisión entre personas, aunque los especialistas remarcan que el contagio humano es poco frecuente.

Son tres las víctimas fatales que viajaban a bordo, mientras que los contagios se mantuvieron en seis aunque existe la posibilidad de sumarse más en los próximos días. La demora del diagnóstico se debe a que los síntomas pueden demorar hasta tres semanas en aparecer.

Hantavirus: el recorrido del crucero y la posibilidad de representar un riesgo para la salud global

El barco partió el 1 de abril desde Ushuaia para realizar un recorrido por la Antártida y distintas islas del Atlántico Sur. La situación sanitaria comenzó a agravarse luego de la muerte de un pasajero neerlandés a bordo y de otros casos detectados posteriormente en Sudáfrica, Suiza y otros países europeos.

España dispuso que los pasajeros españoles sean trasladados a Madrid para cumplir una cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla. Incluso, un juzgado madrileño avaló judicialmente el aislamiento preventivo al considerar que existe un riesgo sanitario relevante para la salud pública.

Las autoridades sanitarias insistieron en que el riesgo para la población general continúa siendo bajo. Además, remarcaron que no se registraron nuevos contagios durante la última semana en el crucero y que todos los movimientos serán monitoreados por personal especializado, epidemiólogos y representantes de la OMS.

En paralelo, distintos países mantienen el seguimiento de pasajeros que abandonaron previamente el barco o compartieron vuelos con personas infectadas. En las últimas horas, España confirmó también la internación preventiva de una mujer que había viajado cerca de una de las víctimas fatales y presentaba síntomas respiratorios leves compatibles con hantavirus.