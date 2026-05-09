«Súper RIGI»: punto por punto, lo que se sabe del proyecto que Javier Milei enviará al Congreso

El Gobierno avanza en la creación de un proyecto de ley que les permita seguir adelante con el Super RIGI, un nuevo Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones que ofrecerá mayores ventajas que el programa vigente.

El presidente se encargó de anunciarlo el miércoles desde Estados Unidos, donde participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, y luego el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles en una conferencia de prensa.

Punto por punto, lo que se sabe del «Super RIGI»

El texto del proyecto aún se encuentra en plena etapa de definición, pero el Ejecutivo adelantó que prevé enviarlo al Congreso en los próximos días. Lo que sí se encargó de asegurar Javier Milei es que este tendrá «mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina».

El mandatario también destacó que el esquema permitirá «crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos».

Para entender de que se va a tratar, es importante seguir este punto a punto:

Qué es el RIGI y por qué se quiere cambiar: el régimen original se creó a través de la Ley Bases con el fin de atraer proyectos de inversión de gran escala en sectores como energía, minería, infraestructura e industria. Ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. La idea que tiene el Gobierno con el Super RIGI es generar condiciones para que industrias que hoy no existen en el país se puedan instalar y desarrollar.

el régimen original se creó a través de la Ley Bases con el fin de atraer proyectos de inversión de gran escala en sectores como energía, minería, infraestructura e industria. Ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. La idea que tiene el Gobierno con el Super RIGI es generar condiciones para que industrias que hoy no existen en el país se puedan instalar y desarrollar. Los sectores que busca incluir: el Super RIGI apunta a sectores que no tienen desarrollo local. Caputo mencionó la fabricación de baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, la producción industrial a partir de la pesca y la elaboración de fertilizantes.

el Super RIGI apunta a sectores que no tienen desarrollo local. Caputo mencionó la fabricación de baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, la cadena de valor del uranio, la producción industrial a partir de la y la Beneficios impositivos específicos: el Super RIGI tendrá diferencias concretas respecto al régimen vigente en materia tributaria. La tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas incluidas será del 15%, frente al 25% que contempla el RIGI actual. Sobre la amortización de inversiones, el esquema prevé reducir el 60% en el primer año, el 20% en el segundo y lo que resta en el tercero. Sobre los aranceles de importación, el nuevo régimen elimina los derechos sobre todo lo vinculado a la producción.

el Super RIGI tendrá diferencias concretas respecto al régimen vigente en materia tributaria. La tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas incluidas será del 15%, frente al 25% que contempla el RIGI actual. Sobre la amortización de inversiones, el esquema prevé reducir el 60% en el primer año, el 20% en el segundo y lo que resta en el tercero. Sobre los aranceles de importación, el nuevo régimen elimina los derechos sobre todo lo vinculado a la producción. Límites a provincias y municipios: el proyecto también contempla restricciones al cobro de impuestos subnacionales. Las provincias que se adhieran no podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,5% sobre las actividades comprendidas y los municipios no podrán cobrar tasas calculadas sobre las ventas.

el proyecto también contempla restricciones al cobro de impuestos subnacionales. Las provincias que se adhieran no podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,5% sobre las actividades comprendidas y los municipios no podrán cobrar tasas calculadas sobre las ventas. Monto de inversión: uno de los puntos pendientes de resolución es el monto mínimo de inversión que habilitará el acceso a los beneficios del Super RIGI. Caputo admitió que todavía no se definió, pero indicó que se fijará antes del envío del proyecto al Parlamento.

uno de los puntos pendientes de resolución es el monto mínimo de inversión que habilitará el acceso a los beneficios del Super RIGI. Caputo admitió que todavía no se definió, pero indicó que se fijará antes del envío del proyecto al Parlamento. Inversiones: Luis Caputo señaló que el Gobierno aspira captar grandes flujos de inversión. “Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó y agregó que esas inversiones pueden colocar a la Argentina “al tope de la lista a la hora de decidir para estas empresas en dónde finalmente invertir”.

Con información de Infobae