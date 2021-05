Ante la situación que padecemos por el Covid, a las consecuencias graves para la salud y a la saturación del sistema sanitario; ¿alguien puede dudar que no se observa un comportamiento social acorde a las medidas recomendadas por los expertos?, ¿que mucha gente hace caso omiso al uso del barbijo y al distanciamiento para disminuir la cantidad de contagios de un virus que enferma y en determinadas situaciones apaga vidas? Si esta pandemia no hace tomar conciencia de que corre riesgo la salud, que debemos acatar las disposiciones para prevenir, es impensable que los ciudadanos obedezcan códigos de convivencia, como no ensuciar la vía pública, no adelantarse en una fila, no faltar el respeto a semejantes.

Las fiestas clandestinas, las reuniones familiares masivas, el amontonamiento en lugares públicos, el desinterés por el otro… indican cuánto nos falta madurar como sociedad. El comportamiento de un gran sector de la comunidad evidentemente recibe una baja calificación.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927



ROSARIO