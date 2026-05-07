Una mala costumbre en las Cataratas del Iguazú: hallaron 400 kilos de monedas y alertan por su impacto ambiental

La baja del caudal del río Iguazú dejó al descubierto una acumulación de residuos en el fondo de las Cataratas del Iguazú. Durante un operativo especial de limpieza en el Parque Nacional Iguazú encontraron más de 400 kilos de monedas arrojadas por turistas, una práctica prohibida por las normas ambientales.

Según informaron medios locales, el operativo se realizó el 15 de abril luego de que el caudal descendiera a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual. La inspección permitió detectar monedas, botellas, tapas, pilas y dispositivos electrónicos en el lecho fluvial.

Operativo en Iguazú: encontraron monedas, pilas y basura en una zona protegida

Desde la empresa Urbia+Cataratas explicaron que las monedas generan contaminación y afectan a las especies acuáticas. “Las monedas son dañinas para la naturaleza y conservación de nuestro Patrimonio Natural Mundial”, indicaron desde la concesionaria encargada de la limpieza.

Uno de los operarios que participó del despliegue sostuvo que muchos visitantes mantienen la costumbre de arrojar monedas por superstición. “Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua”, señaló durante el operativo.

Además de las monedas, los trabajadores retiraron residuos plásticos, botellas y aparatos electrónicos. Según explicaron, algunos animales pueden ingerir esos elementos al confundirlos con alimento, lo que representa un riesgo para la fauna del parque nacional Nahuel Huapi.

Las autoridades indicaron que las monedas serán sometidas a un proceso de clasificación para determinar si pueden reutilizarse. La mayoría presenta corrosión por haber permanecido sumergida durante largos períodos en el río.

Qué harán con las monedas encontradas en el río Iguazú

Las piezas que todavía se encuentren en condiciones serán destinadas a proyectos ambientales vinculados con educación y plantación de árboles. La iniciativa se desarrollará junto al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

Una joven que observó el operativo destacó la importancia de retirar los residuos del agua. “Porque así se salvan los animalitos. Y también vi muchas botellas, mucha basura”, relató al canal RIC durante la cobertura realizada en las Cataratas del Iguazú.