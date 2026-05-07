Un barrio de Plaza Huincul podrá conectarse al servicio de red cloacal

Unas sesenta familias que están asentadas en el barrio Norte de Plaza Huincul podrán acceder al sistema de red cloacal. Esta posibilidad se concretará mediante el empalme que se realizó al colector cloacal norte. La colocación de 1.600 metros del tendido de red cloacal habilitará de manera progresiva el acceso al servicio. Esta barriada situada al norte de la ruta provincial N° 17 tiene una población de más de 70 años afincada en el lugar.

Los trabajos que se llevan adelante permitieron dotar de servicios básicos al barrio Norte, tal como se informó desde la comuna. En el programa de trabajo previsto se hizo el empalme del colector cloacal. Este punto es clave porque habilitará la red en el sector y se avanzará con la puesta en funcionamiento de manera progresiva el servicio.

En este tramo se instalan 1.600 metros de caños para la red cloacal y además están vinculados al caño troncal del municipio lo que garantizará la correcta operatividad. En esta instancias, serán 60 las familias que se conectarán desde sus hogares al sistema y así contarán por primera vez con este servicio.

Para el municipio, esta posibilidad representa un significativo avance en materia de saneamiento ambiental. De este modo, se advierten las mejoras y el desarrollo urbano de la barriada que en sus comienzos era zona de quinteros y que con el paso de las décadas se transformó en la instalación de viviendas, sin necesidad de dedicación a las huertas.

Los trabajos continúan y permitirán dotar a la barriada del servicio de red cloacal. (Foto: gentileza)

La planta de tratamiento de efluentes que se modernizará

Esta obra fue posible realizarla debido a la ampliación de la planta de efluentes cloacales que está en pleno proceso. La incorporación de esta barriada al sistema es posible porque se ampliará la planta de tratamiento de efluentes cloacales que está en marcha y que está financiada por este municipio y el de Cutral Co. La actual es obsoleta por lo que era imprescindible modificarla y modernizarla.

En ese caso, el plan de obra se cumple con la ejecución del ducto principal del colector norte, que completará el circuito cloacal de ese sector. El tendido de cañerías que se sigue en estas semanas comprende desde la Ruta 22 hasta la planta del Epas, sobre la calle Carmelo Bellomo. Así se permitirá concluir el funcionamiento integral del sistema.

El plan de obra además de la ampliación de la red cloacal, en el sector norte, busca reducir la saturación del sistema actual; mejorar las condiciones sanitarias y ambientales; y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.