Cuarentena y adicciones: “Son una parte de los grupos sociales más vulnerables”

“Lo que el presidente de la nación pide a todos los argentinos no es una reclusión, como si fuera una cárcel; no, lo que pide es que tengamos solidaridad, conciencia social, de guardar distancia entre los individuos para que el virus no se propague”, comienza razonando la psicoanalista Ada Morate, quien lleva adelante su práctica desde el año 76 en la ciudad de Neuquén. “¿Entonces por qué el adicto debería ser el que más sufre en una situación así?”, repregunta ella a Río Negro.

P- ¿Lo que me quiere decir es que esta situación tan particular no lo es tanto como para considerar que los adictos están en un grupo aparte, sino que forman parte de la general?

R- Exactamente, forman parte de la general; pero también hay grupos de riesgo en los que seguramente están los adictos como una parte de un grupo vulnerable. Vulnerables somos todos pero hay gente que tiene una “tela” diferente y puede recurrir a otros recursos… (En cambio) los mal llamados “enfermos mentales” –no me gusta esa diferenciación–. Podríamos ponerle “los que necesitan ayuda para su sufrimiento psíquico”, no son solo los adictos. Fijate el estado de vulnerabilidad que puede tener un psicótico que duerme en la calle por su estado de abandono. Hay patologías psiquiátricas muy importantes y quienes las tienen no pueden estar solos en este momento. Hay patologías neurológicas también; no solo los ancianos son personas que necesitan de otros para poder vivir. Todos ellos son personas de riesgo.

P- Con las adicciones, me pregunto, si la persona que quiere salir a comprar o conseguir lo que sea, ¿no podría ponerse en riesgo a sí misma o a otros?

R- Es muy posible. Admiro mucho a los que asisten a los adictos porque el adicto muy difícilmente pueda dejar su droga y tienen crisis de abstinencia. ¿Y cómo asistís a alguien en crisis de abstinencia? Tenés que estar al lado. Ahora bien, hay que hacer la diferencia entre el adicto que está en tratamiento y el que no. Igualmente están todos en riesgo, distintos riesgos subjetivos.

P- ¿Pero otros también?

R- Sí, porque una persona que entra en una depresión leve que se convierte en algo más… que de pronto siente que esto es un encierro –aunque no es un encierro en realidad– una persona que tenga temor a los espacios cerrados. O sea que el fóbico también es de alta peligrosidad. Un melancólico que está ahí, al borde del suicidio, es tan peligroso como cualquier otro que viola la cuarentena; o los femicidios que en estos últimos días hubo de nuevo y espantosos. Fijate qué riesgo corre una mujer que vive con un tipo violento. Está muy expuesta a que le pase algo por la proximidad que tienen las dos personas que no van a trabajar, que ya limpiaron, ordenaron y no tienen más nada para hacer y que tienen un hijo a una hija que despierta los celos del cónyuge. Eso es muy peligroso también. O los casos de los abusos.