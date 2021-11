Cuidado con tus búsquedas por Internet

Federico García Bravo, licenciado en Ciencias Forenses y Criminología, estuvo en En eso estamos de RN RADIO 89.3 en su columna de los martes. Hoy contó sobre las jurisdicciones que hay sobre las búsquedas en Internet y sus posibles consecuencias. «Google siempre tiene un usuario abierto para agencias de seguridad de las naciones. Hay casos en los que son muy útiles, hace poco se desbarató una red de pornografía infantil en Argentina», comentó el especialista.

«Google tiene una lista de palabras claves sobre las que hace un perfil de la persona. Si vos buscás por ejemplo ‘cómo fabricar un arma nuclear’, vas a ingresar en esa base de datos y te pueden interrogar en otros países. Perdés la privacidad, porque podés ser localizado siempre en cualquier momento y en cualquier lugar», agregó.

«Siempre es importante justificar la búsqueda. De todas formas, si no somos reiterativos en lo que buscamos, no pasa nada. Si ingresás a China, por ejemplo, tenés que usar sí o sí un chip adquirido allá. No podés utilizar tu celular, porque hay un bloqueo a servicios de Google por ejemplo», agregó.

Escuchá más columnas como ésta en RN Radio por FM 89.3 (en Neuquén Capital) o desde la web por rionegro.com.ar/radio